Bilgisayar satışları hareketlendi, 6 yıl sonra ilk kez yükseldi!

Piyasa takipçisi IDC'nin yeni bir raporuna göre, 2017'nin dördüncü çeyreğinde PC sevkleri önceki seneye göre %0.7 arttı. Tahminler ise %1.7 düşüşe işaret ediyordu. Yine de, bu yükseliş çok az ve hâlâ piyasanın zayıflığını gösteriyor. Ama bu durum, düşüşün duracağına ve PC piyasasının stabilize olacağına işaret ediyor olabilir.

IDC'nin Cihaz & Ekran için araştırma analisti Neha Mahajan, raporunda şöyle diyor: "Sağlam tatil sezonu satışları PC piyasasının stabilize olmasına katkıda bulundu. Ama mobil formdaki cihazların popülerliğindeki artış yine de darbesini vurdu ve ABD PC piyasası beklenenin altında performans sergiledi."

Bölge olarak, ABD PC sevklerinde hem masaüstü hem notebook alanında düşüş yaşadı. Avrupa, Orta Doğu ve Asya, güçlü büyüme göstermeye devam etti.



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