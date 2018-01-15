Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Bilgisayar satışları hareketlendi, 6 yıl sonra ilk kez yükseldi!

Bilgisayar satışları hareketlendi, 6 yıl sonra ilk kez yükseldi!

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 06:44 | Son Güncelleme:

PC sevkleri 2011'den beri düşüşteydi, ama 2017 tatil sezonunda altı yıldır ilk defa bir yükseliş yaşandı. Acaba bu, PC piyasası için bir dönüşe mi işaret ediyor?

Piyasa takipçisi IDC'nin yeni bir raporuna göre, 2017'nin dördüncü çeyreğinde PC sevkleri önceki seneye göre %0.7 arttı. Tahminler ise %1.7 düşüşe işaret ediyordu. Yine de, bu yükseliş çok az ve hâlâ piyasanın zayıflığını gösteriyor. Ama bu durum, düşüşün duracağına ve PC piyasasının stabilize olacağına işaret ediyor olabilir.

IDC'nin Cihaz & Ekran için araştırma analisti Neha Mahajan, raporunda şöyle diyor: "Sağlam tatil sezonu satışları PC piyasasının stabilize olmasına katkıda bulundu. Ama mobil formdaki cihazların popülerliğindeki artış yine de darbesini vurdu ve ABD PC piyasası beklenenin altında performans sergiledi."

Bölge olarak, ABD PC sevklerinde hem masaüstü hem notebook alanında düşüş yaşadı. Avrupa, Orta Doğu ve Asya, güçlü büyüme göstermeye devam etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI

 

Etiketler: bilgisayar
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri