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    Bilgisayar korsanları, banka bilgilerini ele geçirip dolandırdı

    DHA
    08.02.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    KAYSERİ'de, dijital bankacılık işlemleri yapmak isteyen kaynak işçisi Ali Aktaş (47), bankasının resmi sitesinin birebir kopyasını tıklayınca bilgisayar korsanları tarafından bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu 17 bin lirasını kaptırdı.

    Olay, 18 Ocak’ta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ali Aktaş, internetten sık sık işlem yaptığı bankasına yeniden giriş yaptı. 'Araba çekilişi' yazılı sayfayı tıklayan Aktaş, bu arada özel bilgilerini verdi. Çekilişe katıldığını zanneden Aktaş, daha sonra hesabını kontrol ettiğinde hesabındaki 17 bin 117 liranın 17 bin lirasının, Tekirdağ Çorlu’da R.M.C.'nin hesabına havale yapıldığını fark etti. Vakit geçirmeden bankasıyla irtibata geçen Aktaş, dolandırıldığını anladı.

    Bankaya ve savcılığa dilekçe vererek suç duyurusunda bulunan Aktaş, bir an önce suçluların yakalanmasını istedi. Ali Aktaş, "Hesabım kopyalanarak  kendim işlem yapmışsım gibi 17 bin liramı Tekirdağ Çorlu’da bir vatandaşın hesabına aktarıldı ve bütün param boşaltıldı.  Ben olayı yetkililere intikal ettirdim. Savcılığa, siber suçlarla mücadele ekibine bildirdim. Durumu arz ettim ama beklemem gerektiğini söylediler. Benim 17 bin liram gitti. 250 bin lirası giden mağdur insanlar var. Benim 3 tane çocuğum var. Kazanmış olduğum 17 bin lira para belki birileri için hiçtir ama benim çok büyük bir para. Yaklaşık 10 günden bu yana uyku düzenim, iş hayatım, herşeyim değişti. Doğal olarak işime de yansıdığı için işverenim çalışamadığımdan dolayı bana tepki gösteriyor. Mağduriyetim gidermesini istiyorum" diye konuştu.


    Etiketler: dolandırıcılık , internet dolandırıcılığı , sahte banka , son dakika

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