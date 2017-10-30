Bilgisayar başında para kazanmanızı sağlayacak öneriler

Her gün erkenden uyanıp işe gitmek ve sevmediğiniz bir işte çalışmaktansa, sadece bilgisayarınızla dilediğiniz yerden çalışıp tatmin edici paralar kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? Peki, bilgisayar başında çalışarak hangi işleri yapabilirsiniz?

Online Satış: Teknolojideki gelişmelerle birlikte e-ticaret de en çok tercih edilen alışveriş yöntemlerinden biri haline geldi. Bir şeyler almak için bir mağazaya gitmektense, bilgisayardan kolayca sipariş verebiliyor, güvenli bir şekilde ödememizi yapabiliyor ve kargomuzu hızlı bir şekilde teslim alabiliyoruz. Siz de bu kolaylıklardan yararlanmak için, internetten ürün satışı işine başlayabilirsiniz. Eğer kendi ürettiğiniz ürünler varsa, bu ürünler için bir internet sitesi tasarlayıp ya da tasarlatıp ürün satışına başlayabilirsiniz. Ayrıca bir site oluşturmak istemezseniz de, internetten ürün satabileceğiniz birçok ortak site mevcut. Kendiniz bir ürün üretmiyorsanız, elinizde olan ikinci el ürünleri satmanız ya da satacağınız ürünleri başka birine ürettirmeniz de mümkün!

Sanal Yatırım: Finansal piyasalara ilgiliyseniz ve gündemi takip ediyorsanız, sadece bilgisayarınızı kullanarak online işlem gerçekleştirebilirsiniz. Dövizlere, tahvillere, bonolara ya da bunlar gibi diğer piyasa ürünlerine yatırım yaparak paranızı değerlendirebilirsiniz.

Editörlük: İnternet ortamında karşılaşabileceğiniz birçok internet sitesi için içerik düzenlemesi yapmak da bilgisayar başından para kazanmanın bir diğer yöntemi. Eğer dilbilgisi kurallarıyla aranız iyiyse ve içerik oluşturmada başarılıysanız, çeşitli sitelerde editörlük ya da yazarlık yapabilir, kendi makalelerinizi yayınlayabilirsiniz.

Sosyal Medya Danışmanlığı: Sosyal medyanın günümüzdeki en önemli iletişim araçlarından biri olduğu düşünürsek, birçok şirket, kişi ya da kuruluşun tanıtım çalışmalarını bu platform üzerinden yürütmesi de bir sürpriz değil. Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapma, bunun için görseller oluşturma, takip etme/edilme ve mesaj gönderme özellikleri için gereken desteği siz verebilirsiniz.

Web Sitesi Tasarlamak: Web sitesi olmayan kişi ya da şirketler için site tasarlayarak da bilgisayar başından para kazanmanız mümkün. Bunun için, onlarla görüşüp nasıl bir site istediklerini anlamanız ve bu isteklere hitap eden bir içerik hazırlamanız gerekiyor.