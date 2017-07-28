Bilgi’nin mühendislik alanındaki başarısı tescillendi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, dünyanın en saygın ve kapsamlı akreditasyonlarından biri olan MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından iki yıl süre ile akredite edildi. BİLGİ’de verilen mühendislik eğitiminin uluslararası standartlara uygun olduğunu onaylayan MÜDEK akreditasyonu kapsamında; Genetik ve Biyomühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinde verilen eğitimin kalitesi tescillendi.

Dünya Çapında Geçerlilik

MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (European Network for Accreditation of Engineering Education - ENAEE) tarafından yetkilendirilmektedir. MÜDEK akreditasyonlu BİLGİ’nin lisans programları da Avrupa'da diplomaların denkliğini belirlemede büyük katkısı olan EUR-ACE etiketini almaya hak kazandı.

MÜDEK, Uluslararası Mühendislik Birliği şemsiyesi altındaki Washington Accord'un (WA) tam üyesi olan bir kurumdur. WA akreditasyonu, ABD ve tüm dünyada tanınırlığı sağlamaya yönelik bir uluslararası üst sözleşme yapısıdır. MÜDEK akreditasyonu, BİLGİ mezunları için uluslararası standartlara uygun bir eğitim alma konusunda güvence anlamını taşımaktadır.

BİLGİ Mühendislik Mezunları İçin Önemli Bir Avantaj

BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, elde edilen uluslararası başarıyı şöyle değerlendirdi: “MÜDEK akreditasyonu, mezunlarımızın temel mühendislik alt yapısının yanı sıra, takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi gibi becerilere; mühendislik uygulamalarının çevreye, güvenliğe etkileri ve etik uygulamalarla ilgili bilgiye sahip olmaları konusunda da bir güvence anlamı taşıyor. BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne layık görülen MÜDEK akreditasyonuyla gurur, bu prestijli başarıyı tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan ise mutluluk duyuyoruz.