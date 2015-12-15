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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.12.2015 - 14:43, Son Güncelleme:

Survivor 2016'nın yeni ismi Yunus Günçe! | Yunus Günçe kimdir?

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Survivor 2016'nın yeni ismi Yunus Günçe! | Yunus Günçe kimdir?

Survivor yarışma programı 2016'da yeni yarışmacılarıyla devam edecek. Survivor'ın ünlüler kadrosu belli oluyor. Yılmaz Morgül ve İbrahim Yattara'dan sonra Survivor'a katılan üçüncü isim Yunus Günçe oldu.Yunus Günçe kimdir?

Acun Ilıcalı'nın sunuduğu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasına katılacak isimler belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Morgül ve İbrahim Yattara'nın  katılıcağı açıklanmasının ardından üçüncü isim belli oldu. Survivor'a katılacak diğer isim Yunus Günçe.

Survivor 2016nın yeni ismi Yunus Günçe | Yunus Günçe kimdir


 ACUN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yunus Günçe'nin Survivor'da olacağını açıkladı. 
Kaynak Haberler: 7yirmidorthaber.com

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YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

Yunus Günçe 1976 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Trabzon-Akçaabatlı, Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyendir. Number One TV'de başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etti. TRT 1'de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırdı.


Çeşitli markaların TV ve basılı çalışmalarında oyunculuk yaptı ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yaptı. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol aldı.



Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yaptı. 2011 yılında CNN Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğunu ve modaratörlüğünü yaptı. Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sundu.



Stand-up kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Günçe; şu an hem tiyatro ve dans topluluğu Berika'nın “KAM” adlı oyununda sahne alıyor, hem de "Kafamda Böcekler Var - Sahne Hali" isimli tek kişilik gösteride izleyiciyle buluşuyor. 

 

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