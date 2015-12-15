Survivor 2016'nın yeni ismi Yunus Günçe! | Yunus Günçe kimdir?
Survivor yarışma programı 2016'da yeni yarışmacılarıyla devam edecek. Survivor'ın ünlüler kadrosu belli oluyor. Yılmaz Morgül ve İbrahim Yattara'dan sonra Survivor'a katılan üçüncü isim Yunus Günçe oldu.Yunus Günçe kimdir?
Acun Ilıcalı'nın sunuduğu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasına katılacak isimler belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Morgül ve İbrahim Yattara'nın katılıcağı açıklanmasının ardından üçüncü isim belli oldu. Survivor'a katılacak diğer isim Yunus Günçe.
ACUN, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI!
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Yunus Günçe'nin Survivor'da olacağını açıkladı.
Kaynak Haberler: 7yirmidorthaber.com
YUNUS GÜNÇE KİMDİR?
Yunus Günçe 1976 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Aslen Trabzon-Akçaabatlı, Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyendir. Number One TV'de başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etti. TRT 1'de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırdı.
Çeşitli markaların TV ve basılı çalışmalarında oyunculuk yaptı ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yaptı. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol aldı.
Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yaptı. 2011 yılında CNN Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğunu ve modaratörlüğünü yaptı. Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sundu.
Stand-up kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Günçe; şu an hem tiyatro ve dans topluluğu Berika'nın “KAM” adlı oyununda sahne alıyor, hem de "Kafamda Böcekler Var - Sahne Hali" isimli tek kişilik gösteride izleyiciyle buluşuyor.
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