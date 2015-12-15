Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.bölüm fragmanı izle!
ATV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölümde aksiyon bitmiyor. Meryem hapishaneye giriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.yeni bölümü bu akşam 20.00’da ATV ekranlarında.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon, aşk ve güç mücadelesi ile örülü olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sıra dışı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde heyecan devam ediyor. Hızır'ın Meryem'i hapishaneden kurtarmak için planları neler?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 15.BÖLÜM FRAGMANI
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Silah ticaretinin yürütüldüğü masa açıkça devletin gazabına uğramıştır. Sadece Hızır Çakırbeyli ve diğer üyeler değil, onların aileleri de bu savaşın parçası olacaktır. Hızır, ateş hattının ortasında gibidir. Bir yandan Nevzat Çankırı ile mücadele ederken diğer yandan masaya kabul görmeyenlerin isyanlarıyla uğraşır.
Meryem'i elleri kelepçeli görmek ise tüm aileyi derinden sarsar. Hızır da açıkça tepkisini gösterir Nazlı'ya. Hızır'ın bütün derdi Meryem'in "masumum" deyip serbest kalmasıdır. Meryem vicdanının sesini dinleyip sıcak yuvasına dönmek yerine cezaevine girmeyi yeğler.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE DENİZ SEKİ!
Deniz Seki, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın cezaevinde yapılan 14'üncü bölümünde konuk oyuncu oldu. Dizinin sahneleri Seki'nin kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekildi. Seki, dizide Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı olarak izleyenlerin karşısına geçti. Seki, cezaevinde yazıp bestelediği şarkıyı da ilk kez dizide seslendirecek.
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