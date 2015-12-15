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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.12.2015 - 10:34, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.bölüm fragmanı izle!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.bölüm fragmanı izle!

ATV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölümde aksiyon bitmiyor. Meryem hapishaneye giriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.yeni bölümü bu akşam 20.00’da ATV ekranlarında.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon, aşk ve güç mücadelesi ile örülü olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sıra dışı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde heyecan devam ediyor. Hızır'ın Meryem'i hapishaneden kurtarmak için planları neler?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 15.BÖLÜM FRAGMANI



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Silah ticaretinin yürütüldüğü masa açıkça devletin gazabına uğramıştır. Sadece Hızır Çakırbeyli ve diğer üyeler değil, onların aileleri de bu savaşın parçası olacaktır. Hızır, ateş hattının ortasında gibidir. Bir yandan Nevzat Çankırı ile mücadele ederken diğer yandan masaya kabul görmeyenlerin isyanlarıyla uğraşır.

Meryem'i elleri kelepçeli görmek ise tüm aileyi derinden sarsar. Hızır da açıkça tepkisini gösterir Nazlı'ya. Hızır'ın bütün derdi Meryem'in "masumum" deyip serbest kalmasıdır. Meryem vicdanının sesini dinleyip sıcak yuvasına dönmek yerine cezaevine girmeyi yeğler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE DENİZ SEKİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 15.bölüm fragmanı izle


Deniz Seki, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın cezaevinde yapılan 14'üncü bölümünde konuk oyuncu oldu. Dizinin sahneleri Seki'nin kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekildi. Seki, dizide Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı olarak izleyenlerin karşısına geçti. Seki, cezaevinde yazıp bestelediği şarkıyı da ilk kez dizide seslendirecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14.bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14.bölüm fragmanı izle!

 

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