94 yaşındaki Alzheimer hastası anneye dayak şoku!

Miriam Marino adlı genç kadın bir komşusunun uyarması üzerine yaşlı annesine şiddet uygulandığı şüphesiyle annesinin Buenos Aires'teki evine kamera yerleştirdi. Fakat bunu yaparken deliye döneceği görüntüler izleyeceğini beklemiyordu.

Korkunç videoda bakıcı, 94 yaşındaki Alzheimer hastası kadına bağırıyor ve şiddet uyguluyor. Videonun başında bakıcı yaşlı kadının yanında uzanıyor. Defalarca kez yaşlı kadını tekmeleyen bakıcı daha sonra kadına bağırmaya başlayıp kafasına yumruklar savuruyor. Defalarca kez kadına tokat ve yumruk atan bakıcı bununla da kalmayıp bir de yaşlı kadının saçlarını çekiyor. Zavallı yaşlı kadın ise yapacak bir şeyi olmadığı için tüm bunlara göz yummak zorunda kalıyor.

Miriam adlı kadın ise bu videoyu sosyal medya üzerinden herkese duyuyarak başka insanları da başlarına gelebilecek bu tarz olaylara karşı uyarmak istemiş. Ayrıca bakıcıyı polise şikayet eden genç kadın malesef daha herhangi bir sonuç alamamış.

http://metro.co.uk/2016/02/08/daughter-secretly-films-carer-attacking-94-year-old-mum-who-has-alzheimers-5665114/