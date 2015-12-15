2016'da Koç burcunu neler bekliyor? | 2016 Koç burcu yorumları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.12.2015 - 10:20, Son Güncelleme:

2016'da Koç burcunu neler bekliyor? | 2016 Koç burcu yorumları

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2016'da Koç burcunu neler bekliyor? | 2016 Koç burcu yorumları

2016’da Koç burcunu neler bekliyor? Koç burcunda doğanları 2016 yılı boyunca neler bekliyor? Aşk, iş ve sosyal hayatlarında ne gibi gelişmeler olacak? Dikkatli olmaları gereken dönemler hangileri? Hepsini bu yazıda yazarımız Niobe Aslı Temel sizin için yorumladı..

BURCUN ÖZELLİKLERİ

Element: Ateş
Niteliği: Öncü
Yönetici gezegeni: Mars
Değerli taşı: Elmas
Zıt burcu: Terazi
Felsefesi: Girişim, başlangıç
Uyumlu burçları: Aslan, Yay
Finansal olarak uyumlu burcu: Boğa
Evlilik veya ortaklık burcu: Terazi
Birlikte iyi vakit geçirdiği burç: Aslan

KOÇ BURCU ÜNLÜLERİ

Fatih Sultan Mehmet, Russell Crowe, Sakıp Sabancı, Zeki Alasya, Cem Karaca, Okan Bayülgen, Kayahan, Nurgül Yeşilçay, Serenay Sarıkaya, Bengü, Lady Gaga, Vincent Van Gogh, Charlie Chaplin, Johann Sebastian Bach, Descartes

2016’DA KOÇ BURCUNU NELER BEKLİYOR?

Sevgili Koç’lar, işinizi ve kariyerinizi ilgilendiren konularda değişim dönüşüm döneminiz bu yıl da devam ediyor. Oğlak burcundaki Plüton bir yandan sizi zorlarken, bir yandan da yepyeni alanlara kaymanız için yolunuzu açmaya çalışıyor.

Farklı şeyler denemek, farklı metotlarla ilerlemek ya da teknolojiden daha fazla yararlanmak, işiniz başta olmak üzere her alanda sizin için yılın ilerleme getirebilecek bilgileri olabilir. Önümüzdeki iki yıllık dönem, kariyeriniz veya toplum içerisindeki duruşunuz göz önüne alındığında kıymetinizin anlaşıldığı, yeteneklerinizin fark edildiği ve istediğiniz noktaya gelebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. İlerleme sağlamak için çok çalışmanız gerekiyor bu yıl. İş hayatınızda iniş çıkışlı durumlar, iş değişiklikleri ya da uzun çalışma saatleri söz konusu olabilir.

2016da Koç burcunu neler bekliyor | 2016 Koç burcu yorumları

Getirisi yüksek projelerde çalışabilirsiniz, daha iyi iş koşulları, gelir artışı sağlayan ek işler, yardımcı çalışma arkadaşları veya konusunda uzman çalışanlar gündeme gelebilir. Şans gezegeni tarafından desteklendiğiniz için bu anlamda zorlanmayacaksınız.

Bu yıl, iş hayatınızda ve kariyerinizde belirleyici olan ne kadar gayret gösterdiğiniz olacaktır. Yoğun çalışmalar boşa gitmezken, gayret göstermemeniz durumunda zayıf haneniz kabarabilir. 2016’da kariyeriniz olumlu bir ilerleme sürecinde sevgili Koç’lar. Ancak ekim ve kasım aylarında biraz dikkatli hareket etmeniz ve ani tepkilerden kaçınmanız gerekiyor. Bazı ilişkileriniz, işbirlikleriniz ya da bir seyahat nedeniyle kariyerinizde değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz.

EYLÜL AYINA DİKKAT!

Eylül ayında, işinizi veya sağlık başlıklı konuları ilgilendiren uğraşlarınız ön plana çıkabilir. Yeni bir iş, görev veya sorumlulukla uğraşmanız gerekebilir. Acil durumlar nedeniyle seyahatler gündeme gelebilir, önemli veya gizli tutulan bir planda sıkıntılar, aksilikler yaşanabilir.

Eylül ayında ani tepkiler vermekten kaçınmanızda fayda var sevgili Koçlar. Sağlık, iş ve seyahat alanlarındaki zorluklara ya da yoğunluklara rağmen, evliliğinizi, partnerinizin gelirlerini veya ikili ilişkilerinizi ilgilendiren başlıklarda yaşanan olumlu gelişmeler ve pozitif atmosfer eylül ayının güzel geçmesine katkı sağlayacaktır.

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Ocak, şubat ve haziran, temmuz aylarında harcamalarınız artabilir. Borç, alacak verecek, kredi, taksitler, vergiler, primler, komisyonlar, miras, sigorta ve nafaka gibi konular çok fazla zamanınızı alabilir. Bu alanda çaba göstermeniz ve sağlam bir bütçe ya da finansal planlama yapmanız gerekebilir. 27 Mayıs-30 Haziran aralığında, borç-alacak meseleleri zorluk yaşatabilir. Borçlanmamaya veya fazla harcamalardan kaçınmaya bakmanızda fayda var.

SEYAHATLER, EĞİTİMLER, YURTDIŞI BAĞLANTILI İŞLER

2016 yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla ilişkiler, seyahatler, eğitim, öğretim, hukuk, ulaştırma, bilişim veya ticaret başlıklı konularda hareketli bir yıl olabilir sizin için (özelikle ağustos-eylül aralığı). Yeni bir eğitime başlayabilir, yarım kalan eğitimlerinizi tamamlayabilir veya bol bol seyahat edebilirsiniz. Yüksek hedefleriniz olabilir. Sizden yaşça büyük kişilerin bilgece fikirlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Spiritüel konulara olan ilginiz de artıyor bu yıl içerisinde.

Mart ve mayıs aylarında ise çıkacağınız seyahatlerde zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Eğer bu bir iş seyahatiyse öğretici olaylar sizi bekliyor olabilir ya da eğer eğitim alıyorsanız eğitim başlıklı konularda ilerleme sağlayabilmek için herkesten uzaklaşmanız ve kendinizi bu alana vermeniz gerekebilir.

SAĞLIK KORUMA ALTINDA

Genel anlamda bakıldığında yüksek bir ruh durumuna geçiş yapacağınız, olayları olduğu gibi kabul edip daha bilgece düşünmeye başlayacağınız bir yıldasınız. 2016’da sağlık başlıklı konular ön plana çıkıyor. Sağlık sektörünü ilgilendiren konularla ya da sizin veya yakınlarınızın ruhsal, fiziksel sağlığını ilgilendiren olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir.

Kilo almamak ya da kilo vermek için sağlıklı yaşam ve spor programlarına dahil olabilirsiniz. Sağlığınıza önem göstermeniz gerektiğini fark edebileceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Ancak güzel olan, bu alana şans getiren Şans gezegeninin eylül ortalarına kadar size destek olması olacaktır.

AİLE FERTLERİ İLGİ BEKLİYOR

2016 yılının bir ihtimal ön plana çıkabilecek başlıklarından birisi de ilgi bekleyen ya da size sitem eden yakın akrabalarınız olabilir. Bu kişilere olan sorumluluklarınız artabilir. Kuzenler, kayınvalideler, teyzeler, üvey anne-baba, dayı, hala gibi kişiler ya da uzakta oturan akrabalar sağlık sorunları veya yaşadıkları problemler nedeniyle sizden beklentilerini artırabilirler. Bu kişilerle ilişkilerinizi dengede tutabilmek veya bu kişilere yardımcı olabilmek için çaba göstermeniz gerekebilir.

2016da Koç burcunu neler bekliyor | 2016 Koç burcu yorumları

İLİŞKİLER, İŞBİRLİKLERİ, ORTAKLIKLAR

2016 yılında, gizli ilişkiler veya ilgi duyacağınız kişilerle sık sık karşılaşabileceğiniz bir yılda olacaksınız sevgili Koç’lar. Bu durum yalnız Koç’ların hayatını renklendirirken, ilişkisi olan Koç’ları sınava tabi tutabilir.

Mart ayında ruhsal ve mental sağlığınız ya da ikili ilişkileriniz (evlilik, ortaklık ve işbirliği) ön plana çıkıyor. Gizli kalmış konular aydınlanabilir, araştırdığınız olaylar veya kişiler varsa sonunda aradığınız bilgiler açığa çıkabilir veya bazı sırların ortaya çıkması sizde rahatlama sağlayabilir, kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz.

İşinizi, üzerinde yoğunlaştığınız konuları veya sağlığınızı ilgilendiren başlıklar öncelikli olarak gündemde olabilir. Maddi, manevi ve fiziksel olarak güvenliği boş geçmemeniz gereken bir ayda olacaksınız sevgili Koç’lar. Ay sonuna doğru ise ortaklıklar, evlilikler veya iş birlikleri testten geçebilir. Duygusal tepkiler vermemek gereken günlerde olacaksınız. Yalnız Koç’lar, evlenebilir veya genel anlamda yeni ortaklık ya da işbirliği yaşanabilir. Mart, haziran ve temmuz ayları unutulmuş ilişkilerin ya da hayallerin tekrar kendini hatırlatabileceği 6 aylık sürecin de başlangıç ayı sizin için.

EROS KALBİNİZDEN VURUYOR

10 Eylül sonrası bir yıl boyunca, ikili ilişkilerinizi, işbirliklerinizi veya ortaklıklarınızı geliştirmenizi sağlayabilecek fırsatlar artıyor. Kırgınlıklar varsa, düzeltme ihtimali doğabilir. Kasım ayı hariç, ilişkilerinizde duygusal bir boyut yakalayabilir, bir yerine iki kişi olmanın değerini anlayabilirsiniz. Evlilikler veya ortaklıklar gündeme gelebilir. Özellikle, 16 Eylül ve 16 Ekim arası özel kişilerle tanışabilir veya bir araya gelebilirsiniz.

 Jüpiter’in burç değiştirmesiyle birlikte 10 Eylül sonrası ikili ilişkilerde her anlamda şansınız artıyor ve bir yıl sürecek olumlu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Evliliklerde, uzun süreli beraberliklerde, işbirliklerinizde veya ortaklıklarınızda uyumu yakalayabileceğiniz bir dönemde olacaksınız.

ÖNEMLİ TARİHLER

Sevgili Koç’lar, aşağıdaki tarihleri dikkate alırken, +/- bir ay açıklamasını özellikle dikkate almanızı rica ediyorum. Mart ayı (+/- 1 ay) civarında, gizli tutmaya çalıştığınız şeyler ortaya çıkabilir; bazı kişiler ya da olaylar hakkında bilgi toplamak istiyorsanız, en geç eylül sonuna kadar sonuç alabilirsiniz. Uzun zamandır zorlanan ikili ilişkiler için de hassas bir ay mart ayı (özellikle burcun ilk günleri doğanlar için).

Bazı konularda fikirleriniz konusunda ısrarcı olabilir, son noktayı koyabilirsiniz. Eylül ayı (+/- 1 ay) civarında, sağlığınızı veya dış görünüşünüzü ilgilendiren yenilikler yapabilirsiniz. Yeni bir diyete veya egzersiz programına başlayabilirsiniz. Jüpiter’in de desteğiyle sağlığınızı ilgilendiren alanlarda gayretlerinizin boşa gitmediğini görebilirsiniz. Gizli kalmasını istediğiniz şeyler varsa, birkaç hafta için, özellikle sessiz kalmanızda veya özel yaşamınızı kendinize saklamanızda fayda var.

 ÖZGÜRLÜK ARAYIŞINIZ ARTIYOR

Sevgili Koç’lar, hepinize tüm sevdiklerinizle birlikte mutlu, keyifli, sağlıklı bir yıl diliyorum. Sevgi ile kalın... NOT: Yükselen burcunuzun yıllık yorumunu da mutlaka okumalısınız.

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