Bilgi üreten üniversiteler için çalışılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özlü ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ‘Fen ve Mühendislik Lisans Programları Zorunlu İşyeri Uygulama Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantısı’nda, Türkiye'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Bakan Özlü, YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, üniversitelerle birlikte çalışmaları gerektiğini düşündüğünü ve bu konuda Saraç ile iletişime geçtiklerini belirtti.

Üretim Reformu Paketi'ne giden sürecin bu şekilde başladığını anlatan Özlü, bütün teknolojik gelişmelerin başlangıç noktasının nitelikli insan olduğunu söyledi.

Özlü, katma değeri düşük personelle katma değeri yüksek işleri başarmanın mümkün olamayacağını vurgulayarak, "Üniversite sanayi iş birliğinde görevimiz eğitime katkı sağlamak ve YÖK'e destek olmak. Bu nedenle bakanlığımız bünyesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Eğitimi Daire Başkanlığını kurduk" dedi.

İmalat sanayinde yüksek teknoloji ürünlerin payının yüzde 4 olduğunu söyleyen Özlü, daha nitelikli işlerin yapılması için bilimsel kapasitenin artırılması ve bilgi üreten üniversitelerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Üniversite sanayi iş birliğinin tam anlamıyla mümkün olması için üniversitelerin bilgi üretmesi, üretilen bilginin teknolojiye dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çeken Özlü, bu teknolojinin sanayiye enjekte edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

İstihdam odaklı bir üniversite modelini arzu ettiklerini ve bu alanda YÖK ile çalışmak istediklerini bildiren Özlü, YÖK Başkanı Saraç'ın bu alandaki tüm çabalarını sonuna kadar destekleyeceklerini anlattı.

"Daha fazla sorumluluk almaları gerek"

Saraç ise Türkiye'nin 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefi kapsamında en önemli süreçlerin başında Ar-Ge odaklı büyümenin geldiğini, bu amaca ulaşabilmenin ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörüyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir olmaları ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini dile getiren Saraç, YÖK'ün artık bu temeller üzerine şekillenmeye başladığını belirtti.

Yükseköğretim sisteminde son 10 yılda yaşanan yatay büyüme sürecinin bundan sonraki aşamasının nitelik ve kalite bakımından da büyüme olduğunu ifade eden Saraç, küresel rekabette yer alabilmek için girdi süreçlerinden çok daha fazla çıktı süreçleri odaklı yapılanmaya ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekti.

Görevde olduğu sürede yapılan düzenlemelere de değinen Saraç, bunların tümünü, yükseköğretim camiasının uzun yıllardır beklediğini söyledi.

Saraç, "YÖK, yükseköğretimi kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırma gayreti içinde. Başlatılan bu sürecin başarısı ve sürdürülebilirliği ancak ilgili tüm paydaşların iş birliğiyle mümkün" diye konuştu.

Daha sonra YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, konuyla ilgili bilgilendirmeleri içeren sunum yaptı. Sunumun ardından Özlü ve Saraç ile katılımcılar arasında gerçekleşen soru-cevap bölümünde, bilim, teknoloji ve sanayi konularında görüş alışverişinde bulunulurken, fen ve mühendislik lisans programları zorunlu iş yeri uygulama eğitimiyle ilgili düşünceler paylaşıldı.