Bilgi teknolojilerinde Kuveyt ile işbirliği

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kuveyt Devleti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Düzenleme Kurumu (Communications and Information Technology Regulatory Authority - CITRA) iş birliği yapacak.



BTK'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah’ın Çankaya Köşkü'ndeki baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khalid Sulaiman Al Jarallah, kurumları adına mutabakat zaptı imzalandı.

Böylece Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş birliği faaliyetleri kapsamında iki ülkenin bilgi ve tecrübelerini birbiriyle paylaşması, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde dostluk ilişkilerini daha da geliştirmesi amaçlanıyor.

Mutabakatta yer alan iş birliği alanları, telekomünikasyon pazarlarının düzenlenmesi, bilgi teknolojilerinin kullanımının düzenlenmesi ve uygulamaları, karşılıklı mutabık kalınacak diğer hususlar şeklinde sıralandı.

Bu alanlar dahilinde, bilgi ve dokümanların değişimi, uzman değişimi, ikili istişareler, ortak olarak teknik çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri ve eğitim programları düzenlenmesi, elektronik haberleşme düzenlemeleri alanında en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, telekomünikasyon hizmetleri ve teknolojilerinde uzman ziyaretleri ve ortak çalışma grupları, taraflarca uygun olarak değerlendirilebilecek diğer iş birliği şekilleri konularında iş birliği yürütülecek.

