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‘Bilgi paylaşımı yaptığımız ülke yok’

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, OECD tarafından oluşturulan ve 116 ülkenin imzaladığı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” kapsamında şu an için bilgi paylaşımı yapılan ülke bulunmadığını belirterek, “Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamamız için gereken idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacak” dedi. Bakan Ağbal, 2010 yılında ABD’de, finansal hesapların otomatik değişimini öngören, FATCA Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle uluslararası alanda otomatik bilgi değişiminin sıkça tartışılmaya başlandığını hatırlattı.

Ağbal, bu kapsamda, OECD’nin de çalışmalar yaptığını ve 2011 yılında oluşturduğu ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin otomatik bilgi değişimine de imkan sağladığını ifade etti. Daha sonrasında yine OECD tarafından, otomatik bilgi değişiminin standartlarının belirlendiğine işaret eden Ağbal, sözleşmeye taraf tüm ülkelerin buna uyması gerektiğini söyledi. Ağbal, bugün itibarıyla 116 ülkenin söz konusu sözleşmeyi imzaladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Türkiye açısından otomatik bilgi değişimine ilişkin yasal süreç henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bilgi paylaşımı henüz başlamamıştır yani sözleşme kapsamında şu an için bilgi paylaşımı yaptığımız bir ülke yok. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, diğer ülkelerle bilgi paylaşımına başlamamız için gereken idari, teknik ve yasal yapı, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacak. Hangi ülkelerle karşılıklı bilgi değişimi yapılacağı da ilerleyen süreçte Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek.”

Etiketler: Naci Ağbal , gazetehaberleri
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