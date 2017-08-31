Bilezikleri kadın pedine saklamışlar

BİLEZİKLERİN değerinin 4 bin euro olduğunu belirten Münih Gümrük Dairesi, 47 yaşındaki anne ile 20 yaşındaki kızının vergi ve para cezası olarak 800 euro ödediğini bildirdi. Kadınların parayı havaalanında ödemesinin ardından bilezikleri teslim edildi. Münih Gümrük Dairesi Sözcüsü Marie Müller, “Memurlarımız kadınların çatasındaki pedlerin ağır olduğunu görünce şüphelenmişler. Tabii ki bu şüpheleri yersiz çıkmadı. Kadın pedlerinin arasına beş bilezik saklamışlar” dedi.

HAKLARINDA DAVA DA AÇILDI

Para cezasını ödemelerine rağmen iki Türk kadın hakkında vergi kaçırma suçundan soruşturma başlatıldı. Münih Gümrük Dairesi’nin açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından havayoluyla gelenlerin değeri 430 euroyu aşan miktardaki altınlarını gümrükte bildirmek zorunda oldukları hatırlatıldı.