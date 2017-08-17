Otobüs biletlerinin yüzde 80'i bitti... Otelcilerden önemli uyarı

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların, tatilin uzayıp uzamaması konusundaki belirsizlik nedeniyle rezervasyon yaptırdığını, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla da rezervasyonunu yaptırdığı biletleri satın almaya başladığını, acenta ve şirketlerin internet sitelerinde yoğunluk görüldüğünü ifade etti. 10 günlük sürenin, yaz tatiline çıkılabilecek güzel bir döneme de denk geldiğini dile getiren Özcan, Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik otobüslerde ciddi bir yoğunluk oluştuğunu kaydetti.



Özcan, bayramda memleketine gitmek isteyenlerin de tatil bölgeleri dışındaki illerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Özcan, "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun bir rağbet oluştu. Şu ana kadar Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi. Biz şimdiden koyacağımız ek seferlerin biletlerini satmaya başladık." diye konuştu.



'BU BAYRAM ÇOK BEREKETLİ GEÇECEK'



Birol Özcan, şu anda yoğunluk olmayan bazı illere yönelik normal seferlerde biletler kaldığını, bunlarla beraber ek sefer biletlerinin satışının devam ettiğini belirterek, "Tatil, 26 Ağustos'ta başlayacağı için muhtemelen 22-23 Ağustos gibi ek seferlerin konulmasına izin verilir. Biz de bu yüzden biletlerini satıyoruz." dedi. Şu anda İstanbul'dan günde bin 500-bin 700 otobüs çıkışı olduğunu, gelecek hafta bu sayının yavaş yavaş artacağını belirten Özcan, "Bu sayı 25-27 Ağustos'ta 2 bin 500-2 bin 800'ü bulur. Bu bayram çok bereketli geçecek." dedi.



DÖNÜŞLER DOLU DOLACAK



TOFED Genel Başkanı Özcan, normalde, yaz mevsiminin ilk dönemine denk gelen bayramlarda dönüşte istenilen doluluğun yaşanmadığını ancak bu bayram sonunun okulların açılacağı zamana denk gelmesi nedeniyle dönüşlerin de dolu olacağını söyledi. Özcan, "Bu dönemin, mahsullerin ülkenin hemen her yerinde çıktığı zamana denk gelmesi de otobüs tercihini artırıyor. Özellikle İstanbul ve büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tatil için gittikleri memleketlerinden gıda, bakliyat ve yiyecek getiriyor. Uçaklarda yük sınırı var. Otobüslere istediği kadar yükü atıyor ve evine götürüyor." diye konuştu.

Aynı yere gideceklerin veya akrabaların, memleketlerine bilet kalmadığı için veya ucuz olduğunu düşünerek ortak otobüs tuttuğunu belirten Özcan, bu konuda vatandaşları, yetkili belge sahibi şirketlerle irtibata geçmeleri yönünde uyardı.

REZERVASYON YAPTIRMAYA AÇIKTA KALIR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, vatandaşların çok hızlı hareket edip, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Vatandaşlar, rezervasyonlarını yaptırmadan tatil bölgelerine gitmesinler. Çünkü inanılmaz derecede yüksek doluluklar bekliyoruz, ciddi anlamda rezervasyon yaptırmayan sokakta kalabilir." dedi. Ayık, 10 günlük tatilin açıklamasıyla taleplerin daha da hızlanacağını beklediklerini, bazı bölgelerdeki tesislerdeki boşlukların dolacağını söyledi.



Türkiye'de bütün kıyı bölgelerinde ciddi yoğunluk olacağına dikkati çeken Ayık, Batı ve Doğu Karadeniz, Kapadokya, Denizli Pamukkale bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinin yoğun olacağını bildirdi.



Memleket, eş, dost, akraba ziyaretleriyle de iç pazarda ciddi hareketlilik olmasını beklediklerini aktaran Ayık, turizm anlamında tesislerin dolmaya başladığını dile getirdi.

DOLULUKLAR HIZLA YÜKSELİYOR



Ayık, bayramın en yüksek sezonun hemen bitimine denk geldiğini, geçmiş yıllara göre talebin çok daha yoğunlaştığı bir dönemle örtüşeceğini belirterek, şöyle konuştu: "Vatandaşların hızlı hareket etmesi gerekiyor, her geçen gün onların aleyhine olabilir. Çünkü tesislerde çok yoğun bir talep var ve doluluk hızla yükseliyor. Kısa sürede yüzde 100'leri bulması muhtemel. Çok hızlı şekilde hareket edip, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalılar. Vatandaşlar, rezervasyonlarını yaptırmadan tatil bölgelerine gitmesinler. İnanılmaz derecede yüksek doluluklar bekliyoruz, ciddi anlamda rezervasyon yaptırmayan sokakta kalabilir."



- "Esnafa da büyük katkı sağlayacak"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da hükümetin turizmcinin talep ettiği ve ihtiyacı olan bir şeyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Tatile çıkmayı planlayanların rezervasyonlarını yaptırmaları gerektiği uyarısında bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Tatil açıklanmadan önce '500 bin civarında hareket olur' diyorduk, izinle beraber bu 1 milyon 200 bin civarı olabilir. Çünkü dönem de yoğun. İnsanların bugünden, yarına kalmadan rezervasyonlarını en iyi şekilde yapmaları gerekiyor, Ramazan Bayramı'nda da son dakikaya kalanlar yer bulamadı. Ulaşım için de uçak ve otobüs biletlerini alsınlar. En fazla yoğunluğun Antalya, Bodrum ve Çeşme'de olacağını tahmin ediyoruz. Oteller yüzde 100 dolacak. Oteller, küçük işletmeler, butik oteller, iyi iş yapacak. Beklenen yoğunluk esnafa da büyük katkı sağlayacak."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



