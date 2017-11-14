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Bileşik faiz yüzde 13.75 oldu

Reuters
14.11.2017 - 15:36 | Son Güncelleme:

Hazine, Kasım ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği yeni gösterge iki yıllık tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 13.75, gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ise ortalama bileşik faiz yüzde 12.33 oldu.

Hazine bugün yeni iki yıllık gösterge olacak 13 Kasım 2019 itfalı altı ayda bir yüzde 6.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvilin ilk, 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu 10 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

 Kasım ayında toplam 4.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık Hazine, 5.2 milyar TL'si piyasadan toplam 6.2 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

 Ayrıntılar şöyle:

 Yeni gösterge iki yıllık tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 13.75

 Gösterge 10 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.33

 Yeni gösterge iki yıllık tahvilde net satış 482.5 milyon TL, nominal teklif 1,358.4 milyon TL

 Gösterge 10 yıllık tahvilde net satış 867.6 milyon TL, nominal teklif 1,813.8 milyon TL

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