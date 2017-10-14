Bilecik’ten Kılıçdaroğlu’na yanıt: İş dünyasını iyi savunduğumuzu düşünüyorum

TÜRK Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TÜSİAD’ın sessiz kaldığı eleştirilerine, “İş dünyasını iyi savunduğumuzu düşünüyoruz” yanıtını verdi. Bilecik, “Siyasi gündeminde yoğunluğunu biliyorum, sözüm bir miktar danışmanlara olabilir. TÜSİAD’ın hem söylemlerini, hem derecesini, hem sıklık düzeyini genel başkanın önüne daha çok koyabilirler” dedi.

İŞİN DOĞAL DURUMU

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katılan Bilecik, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi. TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekibin 365 günün ortalama 200 gününde muhtelif etkinliklerde pek çok konuyu dile getirdiğini söyleyen Bilecik, “Ülke meselelerine dönük olarak, ticaret müttefiklerimize dönük olarak, dünya meselelerinin iş dünyasına etkilerine dönük olarak konuşmayı her zaman bir borç biliriz. Hatta zaman zaman yüksek ses tonundan söylediğimiz için, eleştiriler de alırız. Bu da işin doğal durumu” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun mesajını okumakta zorlandığını ifade eden Bilecik, şöyle devam etti: “Tüm Türk iş dünyasını iyi savunduğumuzu düşünüyoruz. Daha iyisi yapılamaz mı yapılabilir. Aksiyonlarımızı da alırız. Ama veriye dayalı olarak bir şey söylüyorsak, mutlaka arkasında analizlerin iyi yapılması gerekir. İnandığımız çok temel bir hedef var. Küresel arenada Türkiye’yi daha güçlü konumda tutmak. TÜSİAD’da 18. başkanım ben. Hiçbir söylem biçiminde farklılaşma yok. Cesareti sorgulayacak hiçbir vaka yok. Biraz başkanlara özgü olarak, bir üslup farkı olabilir. TÜSİAD kendi doğrularından asla ödün vermeden yolculuğuna devem eder.”

GÜVEN ARTIRICI KARAR

OHAL’le ilgili olarak da konuşan Bilecik, iş dünyasının sohbetlerinde “Acaba Türkiye normallerden uzaklaşıyor mu” sorusunun gündeme geldiğini söyledi. Yatırımcılara daha fazla güven verecek ve iştahı artacak kararların alınması gerektiğini söyleyen Bilecik, dışarıdaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin de kendisine dönüp demokrasi, hukuk, OHAL gibi konularda özeleştiri yapması gerektiğini söyledi. TÜSİAD’ın sık sık bakanlarla çalıştaylar yaptığını ve görüşlerini aktardığını ifade eden Bilecik, “Kamuoyunun her kesimiyle daha fazla istişare yapılması gerektiğine inanıyorum. Bunun bir milli menfaat meselesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

ALMANYA İLE TİCARETTE DÜŞÜŞ RİSKİ VAR

ALMANYA ile yaşanan sıkıntılı dönemin bir sonucu olarak ticarette düşüş riskini gördüklerini de söyleyen Bilecik, şunları söyledi: “Bunun hayata geçmemesi için pozisyon alıyoruz. Alman hükümetinin yoğun telkinleri var. Türkiye’ye karşı Alman iş dünyasının motivasyon problemi var. Burada dönüp dolaşıp iletişim kanallarını ve konuşma kanallarını çoğaltmak gerekiyor. Türkiye’de son dönemlerde uzlaşma yenilgi gibi algılanıyor. Böyle bir iklim yeşeriyorsa buna ‘dur’ dememiz gerekiyor. Uzlaşma bir yenilgi değildir.”

VİZE KRİZİ ÇOK UZAMAZ

ABD ile yaşanan vize krizine de değinen Bilecik, iki ülke arasında güvenin tekrar tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için ilişkilerde, “Reset’e (Tekrar başlatma) basıp, tekrar başlanması” gerektiğini kaydeden Bilecik, “ABD ile vize krizinin çok uzamayacağını düşünüyorum. Ama bence Almanya ile hasarın onarılması zaman alacak” diye konuştu.

GÖZ KAMAŞTIRICI BÜYÜME ÖNEMLİ

EKONOMİYİ de değerlendiren Bilecik, büyüme rakamlarını memnun edici olduğunu ancak yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu söyledi. “Göz kamaştırıcı büyüme noktalarına gelmeliyiz” diyen Bilecik, “Büyüme kompozisyonunda eksiklikler var. Kısa dönem harcamalarının motive ettiği bir büyüme var. Geçici dönem için son derece olağan. Ama burayı stop ettirmeliyiz artık. AK Parti hükümetleriyle, 2002’yle birlikte başlayan dönemin en önemli özelliği mali disiplin. Burada acaba bir gevşeme mi var, gidişata bakmalıyız. Büyüme inşaattan çok besleniyor. Bu çok sürdürülebilir değil” dedi.