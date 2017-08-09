Bilecik'te yapÄ±yorlar, 40'Ä±n Ã¼zerinde Ã¼lkeye satÄ±yorlar

Bilecik'te 1990 yÄ±lÄ±nda kurulan bir madencilik firmasÄ±, granit ve mozaik sektÃ¶rÃ¼nde geliÅŸtirdiÄŸi renkli desenlere sahip Ã¶zel tasarÄ±mlar ve koleksiyonlarla, 40'Ä±n Ã¼zerinde Ã¼lkeye ihracat yapÄ±yor.Bilecik'te 1990 yÄ±lÄ±nda kurulan bir madencilik firmasÄ±, granit ve mozaik sektÃ¶rÃ¼nde geliÅŸtirdiÄŸi renkli desenlere sahip Ã¶zel tasarÄ±mlar ve koleksiyonlarla, 40'Ä±n Ã¼zerinde Ã¼lkeye ihracat yapÄ±yor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± satÄ±ÅŸ merkezini Amerika'da kuran ve 400 bayi ile faaliyetlerin sÃ¼rdÃ¼ren firma, binin Ã¼zerinde Ã§eÅŸidiyle tÃ¼keticiye ulaÅŸÄ±yor. Bilecik Organize Sanayi BÃ¶lgesi'nde faaliyet gÃ¶steren bir madencilik firmasÄ±nÄ±n YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Akbulak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1990'da kurulan firmalarÄ±nda 1994 yÄ±lÄ±nda granit imalatÄ±na geÃ§tiklerini sÃ¶yledi. Â Â Â Â Â Â Â Â

ArdÄ±ndan mozaik iÅŸine girdiklerini ifade eden Akbulak, "Mermerleri kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde keserek mozaikler oluÅŸturuyoruz. Bu, eski Roma ve Bizans imparatorluklarÄ±ndan gelen ve zamanla bÃ¼tÃ¼n modern tasarÄ±mlara dayanan Ã¼rÃ¼n koleksiyonlarÄ± hazÄ±rlamak ÅŸeklinde oldu. Biz herkesten biraz farklÄ± ÅŸeyler yapmak istedik ve dolayÄ±sÄ±yla 1995-1996 yÄ±llarÄ±ndan itibaren de tasarÄ±mcÄ± ve sanatÃ§Ä±larla Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Bu bizi farklÄ± bir yere konumlandÄ±rdÄ±." dedi. Â Â Â Â Â Â Â

HEDEF OLARAK AMERÄ°KA'YI SEÃ‡TÄ°KÂ

Bilecik'te faaliyete geÃ§tikleri yÄ±llarda kardeÅŸinin de ABD'de granit ve mozaik Ã¼rÃ¼nlerinin satÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik bir ÅŸirket kurduÄŸunu anlatan Akbulak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: Â Â Â Â Â Â Â Â

"Ã–zellikle kendimize hedef pazar olarak Amerika'yÄ± seÃ§tik. Bu mozaik Ã¼rÃ¼nlerimizin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± satÄ±ÅŸ merkezi Amerika oldu. BugÃ¼n oradaki 400 bayi, 2 bÃ¼yÃ¼k depomuz ve Manhattan'daki bin metrekarelik maÄŸazamÄ±z kanalÄ±yla onbinlerce konuta, Ã¼st segment maÄŸazalara, nihai tÃ¼keticiye binin Ã¼zerindeki Ã¼rÃ¼nÂ Ã§eÅŸidimizle ulaÅŸÄ±yoruz. Â EsasÄ±nda sadece mozaikle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸiliz. 2001 yÄ±lÄ±ndanÂ itibaren de mermer tesisimizi kurduk. Bizim standart mozaik Ã¼retim merkezimiz, 2. OSB'de de plaka ve projelere yÃ¶nelik. Bir de ocaklardan da gelen yani ham madde Ã¼retiminden de gelen bir gÃ¼cÃ¼mÃ¼z var." Â Â Â Â Â Â Â Â

Ocaklarda blok olarak Ã¼retilen peynir kalÄ±bÄ± ÅŸeklindeki bÃ¼yÃ¼k 25 tonluk mermer bloklarÄ±n fabrikaya getirilerek ebat ve kalite verimine tabi tutulduÄŸunu dile getiren Akbulak, "EÄŸer Ã§ok dÃ¼zgÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir plaka verecek blok ise tesisimizde kesilerek plaka haline getiriliyor. DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m esnasÄ±nda kÃ¶ÅŸelerinde kÄ±rÄ±klar olan parÃ§alarÄ± da biz mozaik Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n ham maddesi olarak kullanÄ±rÄ±z." ifadesini kullandÄ±. Â Â Â

ATIK TAÅžLAR TASARIMLA BÄ°RLEÅžÄ°YOR Â Â Â Â Â Â Â

AtÄ±k deÄŸerinde olan taÅŸlarÄ± tasarÄ±mla birleÅŸtirdikleri zaman yeni bir deÄŸer kattÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Akbulak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Sadece TÃ¼rkiye'deki kendi taÅŸlarÄ±mÄ±zla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yoruz. TasarÄ±mcÄ±larla sanat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman renk geÃ§iÅŸleri ve oluÅŸturulacak desenler Ã§ok Ã¶nemlidir. O nedenle biz dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±ndan baÅŸka renkteki taÅŸlar getirtiyoruz ve modellerimize katÄ±yoruz. Hatta dahada rekabetÃ§i olmak aÃ§Ä±sÄ±ndan biz Ã‡in'de de bir mozaik Ã¼retim merkezimizi kurduk. DolayÄ±sÄ±yla Ã‡in taÅŸlarÄ±yla ve buradan oraya gÃ¶nderdiÄŸimiz TÃ¼rk taÅŸlarÄ±yla ve diÄŸer Avrupa taÅŸlarÄ±yla birleÅŸtirerek orada yine tasarÄ±mlarÄ± kendimize ait olan Ã¼rÃ¼nleri birleÅŸtirip, yine Amerika pazarÄ±na satmaktayÄ±z. KÄ±sacasÄ± dÃ¼nyadan taÅŸlarÄ± toplayÄ±p, sanatla birleÅŸtirip, yine dÃ¼nyaya satÄ±yoruz. Katma deÄŸer yaratÄ±yoruz."

ABD dÄ±ÅŸÄ±nda 40'Ä±n Ã¼zerinde Ã¼lkeye ihracat yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten Akbulak, "Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in konutunda bizim Ã¼rÃ¼nlerimiz kullanÄ±ldÄ±. ABD'de ismi bizde saklÄ± birÃ§ok sanatÃ§Ä±nÄ±n ve Ã¼nlÃ¼nÃ¼n banyolarÄ±nda Ã¶zellikle bizim Ã¼rÃ¼nlerimiz tercih edildi. Amerika'da oluÅŸturduÄŸumuz AKDO markasÄ±, 4-5 Ã¼st segment markadan birisi haline geldi. Bunu yapan piyasa araÅŸtÄ±rmalarÄ± var buna dayanarak sÃ¶ylÃ¼yorum bunlarÄ±." diye konuÅŸtu. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â