Bilecik'te çiftçiler buğday için tarlaya indi

Sabahın erken saatlerinde işçileriyle birlikte tarlalarına giden üreticiler, hava sıcaklıkları daha fazla düşmeden, kış şartları etkili olmadan işlerini bitirmeye çalışıyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 100 bin dönümlük alanda buğday ekimi yapıldığını söyledi.

Ünver, tarlaların ekim öncesi hazırlandığını ve sonra tohumun bırakıldığını dile getirerek, "Şu anda toprak çok uygun, inşallah bu ekimlerin sonucunda bereketli bir hasat dönemi geçiririz.

Sabahın erken saatlerinde başlıyorlar. Kış, yağmur başlamadan ekimi bitirmek zorundalar ve ardından yağışı bekleyecekler." dedi.

İlçeye bağlı Çerkezli köyünden Sabahattin Büyükbeşhan, 30 yıldır çiftçilik yaptığını kaydetti.

Zor şartlarda üretim yaptıklarını aktaran Büyükbeşhan, "Ekim başladı ama sonuç ne olur bilemiyoruz.

Hayat şartları zor. Mazotu, gübresi, ilacı derken masrafı çok ağır. Üretmek zorundayız çünkü üretime ihtiyaç var. İnşallah hava şartları buğday adına iyi geçer." ifadesini kullandı.