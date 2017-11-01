Bilecik mesleki ve teknik eğitimde Türkiye birincisi oldu 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle, mesleki ve teknik eğitime devam eden öğrencilerin, tüm orta öğretim içindeki payının illere göre dağılımını açıkladı. Buna göre Türkiye ortalamasının yüzde 43 olduğu tabloda Bilecik yüzde 55 ile birinci sırayı aldı. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ülkenin her alanda kalkınmasında ve uluslar arası rekabette nitelikli iş gücünün büyük bir önemi bulunduğunu belirtti. Durmuş, “Gençlerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek alanında gerekli bilgi ve becerileri kazanarak toplumsal ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak, böylece tüm sektörlerimizin katma değeri yüksek mal ve hizmet üretmeleri için ihtiyaç duydukları nitelikli insan gücünü yetiştirmek, Bakanlığımızın orta öğretimdeki temel önceliği olarak belirtiliyor. Bu doğrultuda ülkemizde mesleki ve teknik eğitime devam eden öğrencilerin tüm orta öğretim içindeki payının yüzde 60’lara çıkarılması Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlenmiş olup, bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla son dönemde mesleki ve teknik eğitim alanında birçok yenilik hayata geçirildi” dedi.

SEKTÖRLE OKULLAR İŞBİRLİĞİ İÇİNE GİRİYOR

Durmuş, açıklamasının devamında, Bilecik’te 10-11 Ocak tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Yönetimleri ve bunların bünyesinde faaliyet gösteren firma yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Çalıştay’ı olduğunu dile getirdi. Durmuş, “Çalıştayda tüm paydaşlar Bilecik’te mesleki eğitimi irdeleyerek önemli karar alıyorlar. Bu doğrultuda çalıştay sonrası sektörün ihtiyaçları ve talepleri göz önünde bulundurularak kapsamlı bir çalışma yapılarak Bilecik genelinde öne çıkan sanayi ve ticaret alanlarını detaylı bir şekilde ele alıyorlar. Böylece Bilecik’in ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünü yetiştirme ve dolayısıyla mesleki eğitimden mezun olan öğrencilerin istihdamını sağlama konusunda önemli adımlar atıyorlar. Çalıştayda alınan kararlar neticesinde sanayi sektörleriyle okullarımız iş sıkı bir iş birliği içine giriyor. Mesleki ve teknik eğitime devam eden öğrencilerin, tüm orta öğretim içindeki payının illere göre dağılımında yüzde 55 oranıyla ilimizin birinci sırada yer almasından son derece mutluluk duydum. Bilecik Valiliğimiz olmak üzere tüm resmi ve özel kuruluşlara, eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.