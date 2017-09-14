Bildirimci çocuklar

İNTERNET ile hayatımıza giren kavramlardan biri de bildirimler (notification) oldu. Önceki dönemlerde önemli bir konudan haberdar olmak için SMS veya e-postalar gelirdi. Şimdi ise akıllı telefon veya bilgisayarlarımızın ekranında bir kutu çıkıyor ve anında konuyla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. İşte bu bildirim alanı yerli girişimcilerin de ilgisini çekiyor. ‘Frizbit’ bunlardan biri.



Lokasyon tabanlı mobil bildirimler için patent almayı başarmış olan iki arkadaş olan İlhan Adıyaman ve Tevfik İnce tarafından geliştirilmeye başlanan Frizbit, 2016 yılında ekibe Ata Gür’ün katılmasıyla hayata geçti. Girişimin anlık web bildirimlerine (web push notification) odaklandığını anlatan Ata Gür, web sitelerin trafik ve gelirlerini arttırmasını sağlayan bir pazarlama aracı geliştirdiklerini dile getirdi. Gür, “Dijital pazarlamacılar sitelerine ziyaretçi çekmek için büyük uğraşlar verip büyük bütçeler harcıyorlar, fakat ziyaretçilerin çoğu herhangi bir aksiyon almadan siteden çıkıp gidiyor ve bir daha gelmiyor. Kullanıcıları yeniden siteye getirmek için kullanılan e-posta, kısa mesaj ve yeniden hedefleme (Retargeting) reklamları gibi geleneksel kanallar ise artık yeterince etkili olamıyor. Bu noktada Frizbit anlık web bildirimlerini kullanarak, doğru mesajı doğru zamanda doğru kişiye otomatik olarak gönderiyor ve kullanıcılar sitede değilken bile onları tekrardan websitelerine çekmesini sağlıyor” dedi.



GÜNDE 100 BİN BİLDİRİM

Rakiplerinin genellikle sitelere web bildirimi altyapısı sağlamakla sınırlı kaldığını söyleyen Gür, şunları söyledi: “Bu durumda dijital pazarlama ekiplerinin hem tüm kullanıcılarına aynı mesajı göndererek onları sıkıyor, hem de her seferinde manuel olarak bildirim yazmak durumunda kaldıkları için çok zaman harcıyorlar. Biz Frizbit olarak web bildirimlerinin kullanıcı davranışına göre otomatik tetiklenmesini ve kişiselleştirilebilmesini sağlıyoruz. Böylelikle Frizbit kullanan sitelerde hem kullanıcılar gerçekten ilgilendikleri şeylerle ilgili bildirim alıyor, hem de dijital pazarlama ekipleri çok az zaman harcayarak çok daha etkili bir pazarlama yapmış oluyorlar.”



Web sitelerine sundukları tüm paketlerin şu anda 100 şirket tarafından kullanıldığını kaydeden Gür, yoğun günlerde 100 bin bildirimin üzerine geçtiklerini aktardı. İş modellerine de değinen Gür, “Hizmet olarak yazılım (Saas) olarak hizmet veriyoruz. Şu anda sunduğumuz 2 farklı paket var. Aylık 99 dolarlık fiyata sahip olan paketimiz 1 web sitesinde kullanılabiliyor. 249 dolarlık paketimizde ise 2 web sitesi için uygun durumda. Ancak büyük ihtiyaçlar için çözümlerimiz bulunuyor” dedi.



İSPANYA'DA OFİS AÇACAK

Şu ana kadar Startup Bootcamp isimli hızlandırma programından aldığımız 15 bin Euro’luk hızlandırma yatırımı ve Türk Telekom Pilot’tan 75 bin TL’lik bir destek aldıklarını söyleyen Gür, “Yatırım turuna bu yılın sonunda çıkmayı planlıyoruz, şu anki değerleme de bu turun sonunda belli olacak” dedi. Yakın gelecekte İspanya’da 2’nci ofislerini açmayı planladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Avrupa ve Güney Amerika pazarlarına açılmayı planlıyoruz. Ürün tarafında da makine öğrenimi ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak kullanıcı davranışını anlamlandırıp onu ikna edecek en ilgili mesajı gönderen bir teknolojiyi geliştiriyor olacağız.”