Bikini izlerinden kurtulmanın 5 kolay yolu

Neyse ki bu durum herkesin başına gelebileceğinden çözümü de mevcut. İşin sırrı küçük kahverengi bir şişede duruyor. Evet, o cankurtaran bronzlaştırıcılardan bahsediyoruz. Ancak bronzlaştırıcılar şişede durduğu gibi durmuyor. Bu nedenle nasıl kullanacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor.
Yıkanabilir olanları seçin
Düzenli ve homojen bir bronzluk elde edememiş olabilirsiniz. Yazın başından itibaren daha çok yanmış olan kollarınız ama hala onlara göre beyaz kalmış bir göbeğiniz olabilir. Bu nedenle bronzlaştırıcıyı uygularken nerelerin daha fazlasına nerelerinizin daha azına ihtiyacınız olduğunu iyi belirleyin. Çünkü yoğun kullanım kıyafetlerinizi boyayabilir.
Önceden hazırlanın
Cildinizi pürüzsüz bir bronzluğa ulaştırmak istiyorsanız öncesinde pürüzsüz bir cilt elde etmelisiniz. Bunun için doğal yollarla bronzlaşan cildinizin soyulma ve dehidrasyon olasılığına karşı nazik bir şekilde kese kullanın. Cildinizi kurutup iltihaplandırmak istemiyorsanız çok nazik davranın. Pürüzsüz bir ciltten sonra bronzlaştırıcıyı uygulayın.
Formülünü bulun
Püskürtmeliler ve sıvılar en basit seçeneklerdir ancak doğrudan çizgilerin üzerinde kurutmak yerine bir tabağa sıyırdıktan sonra çizgisel olarak bir fırçayla sürmek çok da doğru olacaktır. Gerçek renklere ulaşmak için cildinizin görünmeyecek bir yerinde deneme yapabilirsiniz.
Dikkatli ve hızlı olun
Bronzlaştırıcınızı rengi arttırarak hızlı hızlı ama dikkatle uygulayın. Yıkanabilirlerin formülleri hızlıdır ancak hata yaparsanız sizi rahatsız edecektir. Üstelik hata yaparsanız bu tamamının yıkanıp temizlenip sonra tekrar başlanması anlamına gelecektir.
Bronzlaştırıcınızı kullanın
Eğer yıkanabilir bronzlaştırıcı ürünlere güvenemiyorsanız kendi bronzlaştırıcınızı bir kremle karıştırın ve bikini izlerinizin üzerine ince bir fırçayla uygulayın. Son dakika durumları için harika bir çözümdür.
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