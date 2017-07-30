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    Bikini fitness şampiyonlarının 'kalça' kavgasında karar

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 10:33Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 10:33

    2016 Türkiye Şampiyonası “bikini fitness” dalı ikincisi Merve Karakaya, rakibi Derya Mutlu’nun hileli birinci olduğunu öne sürüp, Instagram’da hakaret etti. Karakaya para cezasına çarptırıldı.

    Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 2016'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası ile Milli Takım seçmelerinde, bikini fitness disiplininde İzmirli Derya Mutlu Türkiye Şampiyonu, Merve Karakaya ise ikinci oldu. Ancak ikinciliği hazmedemeyen Karakaya, yarışma sonrası Instagram hesabından, rakibini argo kelimelerle "Olmayan kalçasını çıkararak" birinci olmakla suçladı.

    Karakaya "Maalesef yürüyüşü çeyrek, dönüşler form, hepsi ortada. Yazılacak çok şey var daha aslında ama tek söyleyeceğim sen podyumda benimle yarışırken türlü türlü oyunlarla birinci olursun" şeklinde paylaşımda bulundu. 6 Türkiye şampiyonluğu, bir de Avrupa altıncılığı bulunan Mutlu da avukatı Mehmet Bülent Ötkün aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    SAVUNMASINDA 'ELEŞTİRİ' DEDİ

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hakkında hakaret suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Karakaya savunmasında, kendisine şifahen "birinci oldun" dendiğini ancak sonuç kâğıtları değiştirilerek ikinci yapıldığını öne sürerek, paylaşımının eleştiri olduğunu iddia etti.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    Derya Mutlu ise hakarete uğradığını belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi. Hâkim, Karakaya'nın hakaret suçundan 116 gün, günlük 20 liradan olmak üzere toplam 2 bin 320 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.
    Karara sevindiğini belirten Derya Mutlu, manevi tazminat davası da açacağını ve kazanacağı parayı şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışlayacağını söyledi.

    Etiketler: derya mutlu , merve karakaya , f , Fitness , kavga
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