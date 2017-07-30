Bikini fitness şampiyonlarının 'kalça' kavgasında karar

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 2016'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası ile Milli Takım seçmelerinde, bikini fitness disiplininde İzmirli Derya Mutlu Türkiye Şampiyonu, Merve Karakaya ise ikinci oldu. Ancak ikinciliği hazmedemeyen Karakaya, yarışma sonrası Instagram hesabından, rakibini argo kelimelerle "Olmayan kalçasını çıkararak" birinci olmakla suçladı.



Karakaya "Maalesef yürüyüşü çeyrek, dönüşler form, hepsi ortada. Yazılacak çok şey var daha aslında ama tek söyleyeceğim sen podyumda benimle yarışırken türlü türlü oyunlarla birinci olursun" şeklinde paylaşımda bulundu. 6 Türkiye şampiyonluğu, bir de Avrupa altıncılığı bulunan Mutlu da avukatı Mehmet Bülent Ötkün aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SAVUNMASINDA 'ELEŞTİRİ' DEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hakkında hakaret suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Karakaya savunmasında, kendisine şifahen "birinci oldun" dendiğini ancak sonuç kâğıtları değiştirilerek ikinci yapıldığını öne sürerek, paylaşımının eleştiri olduğunu iddia etti.

PARA CEZASI VERİLDİ

Derya Mutlu ise hakarete uğradığını belirterek şikâyetçi olduğunu söyledi. Hâkim, Karakaya'nın hakaret suçundan 116 gün, günlük 20 liradan olmak üzere toplam 2 bin 320 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Karara sevindiğini belirten Derya Mutlu, manevi tazminat davası da açacağını ve kazanacağı parayı şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesine bağışlayacağını söyledi.