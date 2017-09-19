BIG: Hesap sorarken gol yemeyelim

ALMANYA federal meclis seçimleri için 24 Eylül’de sandık başına gitmeye hazırlanırken seçimlerde bazı Türk partileri de yarışacak. Almanya’da uzun siyasi geçmişe sahip BIG Partisi, aldığı son kararla seçimden çekildi. BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız ve BIG Partisi Genel Sekreteri Sabahattin Çakıral buna nasıl karar verdiklerini anlattı.

OYLARIMIZ PAYLAŞILACAK

“Almanya’da 3 buçuk milyon Türkiye kökenli vatandaşımız yaşıyor. 1 milyon 300 bin ile 400 bin arasında Türkiye kökenli seçmen var. Bu seçime bizim katılmamız Türkleri yanlış bir yere çekecekti” diyen Yıldız açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Türklerin oyları oradaki süreci ve sonuçları etkilemeyeceği gibi oylar yüzde 5’in altında kalacak. Yüzde 5’in altında kalan oylar da sandalye olarak yüzde 5 ‘in üzerindeki partilere paylaştırılacak. Bir taraftan hesap soralım derken kendi kendimize gol atmış olacağız. Hatalı sollama ölüm getirdiği gibi hatalı oylamada bir nevi zulüm ve ihanet getirir.”

STRATEJİMİZ EN İYİSİ

Sabahattin Çakıral ise “Ayrıca seçime giren diğer Türk partisiyle de rekabet edeceğimiz için daha farklı yıkıma da sebep olmuş olacağız. Hem bu oyuna gelmeyerek hem seçime katılmayarak iktidarda olan büyük partilere destek vermemiş olduk. Belli bir yüzdeyi aşamayacağımız için o oylar oraya gidecek. Cumhurbaşkanımız da ‘Türk düşmanı partilere oy vermeyin’ tavsiyesinde bulundu. Maalesef seçime girildiği takdirde Cumhurbaşkanımızın tavsiye ettiği şeyin tam tersini yapmış olacağız. Ve böyle bir şeyi kesinlikle yapmaya hazır değiliz. Uygulanabilecek olan en mükemmel stratejiyi uyguluyoruz” dedi.

TÜRK TOPLUMU İÇİN BU DAHA İYİ

Seçime katılan diğer Türk partilere oy verilmesini “Bizim bölünmüşlüğümüzün kanıtı olacak” diye yorumlayan Yıldız, “Bizim geri planda durmamız Türk toplumu için daha hayırlı. STK’lar ‘mutlaka seçime katılın, kimi seçerseniz seçin’ diyor. Biz buna katılmıyoruz. Diyoruz ki bölünmeye prim vermeyelim. Bu seçimlere gittiğiniz zaman hem bölünmeye prim verilecek hem de verdiğiniz oylar ihanet olarak geri dönecek. O yüzden gidin oy pusulalarına seçim boykotu yazın” açıklamasını yaptı.

2017 mayıs ayında Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki iki Türk partisinin katıldığını belirten Çakıral “2012 tarihinden bu yana yüzde 63’lük oy oranı ile muazzam bir yükselme gösterdik. 2019’da Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacağız. Burada göreceksiniz ki bir iniş olmayacak. Boykot ile Alman politikasına ve bütün dünyaya bizimle oyun oynayamazsınız diyoruz. Avrupa seçimlerine de katılarak gücümüzü göstereceğiz “ ifadeleri kullandı.

24 Eylül’de yapılacak seçime 42 parti katılacak. Seçimlerde 61 milyon oy kullanma hakkına sahip kişi bulunuyor.

En kreatif boykot yarışması

BIG Partisi, seçim pusulası üzerine en kreatif boykot karalamasını yapanı ödüllendireceğini de duyurdu. BIG Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, seçimleri boykot edenler arasında düzenleyecekleri yarışma neticesinde kazananı İstanbul’a tatile göndereceklerini açıkladı. Mısırlıoğlu, göçmenlere yapılan tüm haksızlıklara rağmen gereksiz yere seçimlere gitmenin doğru bir hareket olduğuna inanmadığını belirterek protesto kampanyasının anlamlı olduğunu söyledi.