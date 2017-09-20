BİG her kilometrede bir partiyi protesto edecek

BIG Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, Federal Meclis (Bundestag) önünde yaptığı açıklamada, seçimle aynı anda pazar günü düzenlenecek Berlin Maratonu’nda koşacağını belirterek, “Almanya’da seçime 42 parti giriyor. 42 kilometrelik parkurun her kilometresinde bir partiyi protesto edeceğim” dedi.

Almanya’daki partilerin Türkiye’deki referandum sürecinde aralıksız Türkiye hükümeti ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ‘hayır’ kampanyası yürüttüklerini belirten Mısırlıoğlu, BIG Partisi olarak bunu kınadıklarını anımsatarak, “Mevcut sistem partileri, bu tavırlarıyla hem toplumu bölüyor hem de ayrımcılık, ırkçılık ve fırsat eşitsizliği gibi Almanya’nın gerçek sorunlarından saptırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Mısırlıoğlu, seçimleri boykot etmelerine gerekçe olarak Türkiye düşmanlığı ve aşırı popülizm üzerine kurulu antidemokratik seçim kampanyalarını gösterdi.