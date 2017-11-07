Bıçaklı saldırganı tanıyan var mı?

BERLİN’in Neukölln ilçesi sınırları içinde kalan metro istasyonunda 11 Ekim’de meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi, yolcuları bıçakla yaralamıştı. Saldırının ardından kaçarak izini kaybettirmişti. Ağır yaralanan iki yolcu kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polis, yaklaşık bir aydır aradığı saldırganı yakalayamadı. Bunun üzerine metro istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganı tespit eden polis, buradan elde ettiği fotoğrafı basına dağıttı.

25 ile 35 yaşları arasında olduğu tahmin edilen saldırganı tanıyanların en yakın polis karakoluna başvurmaları veya 030-46 64 57 33 00 numaralı telefonu arayarak bilgi vermeleri istedi.