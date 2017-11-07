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    Bıçaklı saldırganı tanıyan var mı?

    BERLİN
    07.11.2017 - 11:15 | Son Güncelleme:

    Berlin polisi bir aydır peşine düştüğü bıçaklı saldırganı yakalayamayınca halktan yardım istedi. Zanlının fotoğrafını yayınlayan polis, tanıyanların veya yerini bilenlerin kendilerine başvurmasını istedi.

    BERLİN’in Neukölln ilçesi sınırları içinde kalan metro istasyonunda 11 Ekim’de meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kişi, yolcuları bıçakla yaralamıştı. Saldırının ardından kaçarak izini kaybettirmişti. Ağır yaralanan iki yolcu kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı. 

    Polis, yaklaşık bir aydır aradığı saldırganı yakalayamadı. Bunun üzerine metro istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganı tespit eden polis, buradan elde ettiği fotoğrafı basına dağıttı.
    25 ile 35 yaşları arasında olduğu tahmin edilen saldırganı tanıyanların en yakın polis karakoluna başvurmaları veya 030-46 64 57 33 00 numaralı telefonu arayarak bilgi vermeleri istedi.

    Etiketler: ALMANYA , Neuköln , bıçaklı saldırı
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