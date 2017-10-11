Bıçaklandıktan sonra yakılmıştı... Firari sanık uyuşturucu suçundan kaçıyormuş

Olay, 12 Temmuz 2016'da Buca ilçesinde yaşanmıştı. Bir evde çıkan yangında yanan bazanın altında bir ceset olduğu ve bu cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu tespit edilmişti. Öldüğünde henüz 24 yaşında olan Sibel, aynı zamanda kanser tedavisi de görüyordu. Olaydan sonra Çelik'in cinayet zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. hala yakalanamazken, Halil Y.'nin ağabeyi Selman Y. yakalanıp tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, zanlılar Halil Y. ve Selman Y.'ye 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Salman Y., Sibel Çelik'in annesi Cemile, babası Süleyman Çelik, müştekilerin avukatı Sibel Önder, sanık avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Mahkeme başkanı, firari sanık Halil Y.'nin hala yakalanamadığını söyledi.

ANNESİNİ ARAMIŞ

Olay günü 21.00 sıralarında kardeşi Halil Y.'nin evine gittiğini belirten sanık Selman Y., "Sibel evdeydi. Ben eve gelince Sibel evden ayrıldı. O gün yine iş yeri meselesi nedeniyle Halil'le tartıştık. Tartışma üzerine saat 22.00 sıralarında evden ayrıldım. Arkadaşım Ercan'ın evine gitmek için yola çıktım. Evini tam bilmediğim için yolda telefonla konuştuk. Eve vardıktan sonra telefonla bir daha konuşmadım. Ertesi gün internetten olayı öğrendim. Olaydan sonra Halil'le telefon görüşmesi yapmadım. Telefonunu aradım ancak telefonu kapalıydı. Olaydan sonra Halil annemi aramış. Annem, olayı gerçekleştirdiyse polise teslim olmasını söylemiş. Halil de anneme, 'Böyle bir olayı kesinlikle yapmadım. Uyuşturucu kaydım nedeniyle kesinlikle teslim olmayacağım' demiş" dedi.

Duruşma savcısı, sanık Halil Y. hakkında yakalama emrinin devamını ve sanık Selman Y.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, firari sanık Halil Y.'nin yakalama emrinin devamına ve maktul Sibel Çelik'in ölüm raporunun beklenilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz 12 Temmuz Salı günü saat 03.30 sıralarında, Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak’taki 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonrası alev kaplayan daireyi kısa sürede söndürdü. İki odalı dairenin içerisi kullanılamaz hale gelirken, inceleme yapan itfaiye ekipleri evde bir kadının yanmış cesedini baza içinde buldu. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede yanmadan önce bıçaklandığı ve cesetten akan kanın yerde olduğu saptandı. Bıçaklandıktan sonra bazanın içine atılan kadının üzerine de yatak yığıldığı belirlendi. Yapılan inceleme sonrası cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, önce bıçaklanıp daha sonra yakılarak feci şekilde hayatını kaybeden Sibel Çelik ile Halil Y.’nin 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişanlılık hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Sibel Çelik’in ailesinin Halil Y. ile ilişkisini onaylamadığı ileri sürüldü. Olay sonrası Sibel Çelik'in katil zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. yakalanamazken, Halil Y.'nin ağabeyi Salman Y. yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sibel Çelik’in kardeşi Şakir Çelik’in de 2015 yılında Nisan ayında denizde boğulduğu ortaya çıktı. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde eğitim veren Anafartalar İşitme Engelliler Özel Eğitim Meslek Lisesinden, aralarında Çelik’in kardeşi işitme engelli Şakir Çelik’in de bulunduğu 10 öğrenci ve iki öğretmen, bir AB projesi kapsamında 4 Nisan 2015’te İspanya’ya gitti. Grup, Malaga’daki tatil beldesi Marbella’da denize girdi. Öğrencilerden Şakir Çelik ve 18 yaşındaki Serdar Fidan ile Bilgisayar öğretmeni 30 yaşındaki Ümit Nalbant, dalgaların etkisiyle boğularak can verdi.