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    Haberler >Gündem>BÄ±çaklandÄ±, dövüldü, otomobilden atÄ±ldÄ±

    BÄ±Ã§aklandÄ±, dÃ¶vÃ¼ldÃ¼, otomobilden atÄ±ldÄ±

    Ã‡aÄŸlar Ã–ZTÃœRK/ADANA, (DHA) -Â
    19.10.2017 - 13:12 | Son GÃ¼ncelleme:

    ADANAâ€™da 36 yaÅŸÄ±ndaki M.T. adlÄ± kadÄ±n, gezmeye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± erkek arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼, kolundan bÄ±Ã§aklandÄ±, ardÄ±ndan otomobilden atÄ±ldÄ±. Yol Ã¼zerindeki bir iÅŸ yerine sÄ±ÄŸÄ±nan kadÄ±nÄ± polis, kurtardÄ±.

    Olay, merkez Ã‡ukurova Ä°lÃ§esi Turgut Ã–zal BulvarÄ± KavÅŸaÄŸÄ±â€™nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, M.T.â€™ye erkek arkadaÅŸÄ± Mustafa M., otomobille gezdiÄŸi sÄ±rada, iddiaya gÃ¶re iÃ§mesi iÃ§in esrar verdi. UyuÅŸturucu teklifini kabul etmeyen M.T., Mustafa M. ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. KavganÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Mustafa M., araÃ§ iÃ§inde vurduÄŸu M.T.â€™yi kolundan bÄ±Ã§aklayarak, otomobilden attÄ±. YaralÄ± kadÄ±n, olay yerinden kaÃ§arak, bir pastaneye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.

    Dr. AÅŸkÄ±m TÃ¼fekÃ§i Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± kadÄ±n, tedavisinin ardÄ±ndan ifadesi alÄ±nmak Ã¼zeni BaÄŸlar Polis Merkeziâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. M.T.,Ã¿bu sÄ±rada gazetecilere "HiÃ§bir sevgi, aÅŸk bÄ±Ã§aklamayÄ± gerektirmez. KadÄ±na ÅŸiddet son bulsun, devletime sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±m" dedi.

    Polis firari Mustafa M.â€™yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

    Etiketler: adana , KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet
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