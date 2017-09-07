Bıçakçısı da var bağımlısı da... Aranan servisçi çocuk tacizcisi...



ÜMRANİYE, Fatih İlkokulu bahçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı servisçiler arasındaki çatışmada polis 8 kişiyi gözaltına aldı. 3 kişinin de arandığı olayda gözaltına alınan ya da aranan şüphelilerin uyuşturucudan çocuğun cinsel istismarına kadar birçok suç kaydının olduğu belirlendi.

Çatışmada, kurşunların hedefi olan Cüneyt Elik (27) hayatını kaybederken, Ramazan Sarı ve Kerem Beyazıt ağır yaralanmıştı. Kayıt için okulda bulunan veli ve öğrencilerin büyük bir korku ve panik yaşadığı olayla ilgili Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro ekipleri koordineli çalışma başlattı.

34 KOVAN BULUNDU

Polisin yaptığı araştırmaya göre; geçtiğimiz yıl temmuz ayında Ramazan Sarı’nın içinde bulunduğu otomobil saldırıya uğramıştı. Sarı bu saldırıdan öğrenci taşımacılığından husumetli olduğu Cüneyt Elik’i sorumlu tutarak şikâyetçi olmuştu. Bir yıldır süren husumet önceki sabah okulda yine alevlenmişti. Okulun öğrencilerini taşıyan Ömeroğlu Turizm’in yönetici ve çalışanları ile Sarılar Turizm’in yönetici ve çalışanları okul bahçesinde stant açmıştı. Bu sırada Cüneyt Elik ve Ramazan Sarı arasında, öğrencileri taşıma konusunda tartışma yeniden başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Cüneyt Elik ölürken, Kerem Beyazıt ve Ramazan Sarı yaralandı. Okul bahçesinde yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çaplı tabanca, 1 levye, 7.65 ve 9 mm ile 45’lik 34 kovan bulundu.

ÇATIŞMADAN ÖNCE MÜDÜRÜ ARADILAR

OKUL yöneticileri, Servis Araçları İşletmecileri Odası yetkililerinin ‘Servisçilerden para alıyorlar’ açıklamalarıyla ilgili sorulara, “Biz kamu görevlisiyiz, konuşamayız” yanıtını verdi. İsmini açıklamayan bir öğretmen “Eğitim yılı planlaması için toplantı yapıyorduk. Müdür beyin telefonu birkaç defa çaldı. Servisçiler arıyordu. Müdür bey açıp toplantıda olduğunu söyledi. Dakikalar sonra silah sesleri geldi” dedi.

Çatışma anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanıp yere düşen bir kişinin taksiye bindirilerek götürüldüğü görülüyor.

HASTANEDE GÖZALTI

Polis olayın ardından başlattığı çalışmada, Sarılar Turizm grubundan hastanede tedavi olan Ramazan Sarı ve Kerem Beyazıt’a hastanede gözaltı işlemi uygularken, aynı gruptan Sedat Tunç Berk, Serkan Voral ve Necmettin Altın’ı da gözaltına aldı. Bu gruptan Eyüp Aygün’ün arandığı belirtildi. Ömeroğlu Turizm’den Sevim Kırık, elinden hafif yaralanan Selime Elik ve Mehmet Aytekin yakalanırken, Sadullah Elik ve ölen Cüneyt Elik’in kardeşi F.E’nin arandığı bildirildi.

Polis, F. E.’nin peşinde.

UYUŞTURUCU YARALAMA

Öldürülen Cüneyt Elik’in kasten yaralamadan emniyette 3 kaydı bulunduğu, şoför Kerem Beyazıt’ın uyuşturucudan 2 kaydı olduğu anlaşıldı. Araştırmanın devamında çatışmaya katılan ve aranan F.E’nin (26) 2015 yılında Ümraniye’de çocuğun cinsel istismarı suçundan kaydı olduğu saptandı. F.E’nin Ömeroğlu Turizm’in araçlarını tamir eden kişi olduğu belirlendi. Ramazan Sarı’nın tehditten kaydı bulunurken, şoför Necmettin Altın’ın tehdit, hakaret ve yaralamadan emniyette kaydı olduğu anlaşıldı.

TABANCASINI ANNESİ ALIP ÇİMENE ATMIŞ

ÇATIŞMADA hayatını kaybeden Cüneyt Elik’in (27) cenazesi Ümraniye, Kocatepe Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Anne Selime Elik’in olaydan sonra yerde yaralı haldeyken oğlu Cüneyt Elik’in elindeki tabancayı alarak çimenlik alana attığı belirlendi.

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

FATİH İlkokulu bahçesinde yaşanan çatışmanın ardından okuldaki tedirginlik dün de devam etti. Polis ekipleri okula gelip gün boyunca bekleyişini sürdürdü. Okulda kayıtlar devam ederken servisçilerin kayıt için stant kurmadıkları görüldü. Okulda iki çocuğunun okuduğunu söyleyen Habibe Nohut “Silahlı çatışmayı duyduk. Okula geldiğimizde yerler hâlâ kan içindeydi. Çocukların psikolojisi bozuldu. Okulun servislerinden biz memnun değiliz. Geçtiğimiz yıl da kavga etmişlerdi. Çocuğumu servise vermiyorum. Sabahları kendim bırakıyorum. Servislere güvenim yok. Devletin düzenleme yapması gerekiyor” dedi.

(Fırat ALKAÇ / İSTANBUL)

SERVİSE VERMEKTEN VAZGEÇTİM

ÇOCUĞUNU kayıt yaptırmak için okula geldiğini söyleyen Ebru Karaman “Bu mahalleye yeni taşındım. Evim okula yakın. Çalıştığım için çocuğu servise vermeyi düşünüyordum. Olaylardan sonra vazgeçtim, kendim getirmeyi düşünüyorum. Bu kişiler okula nasıl silahla gelmiş. Okul yönetimi buna nasıl izin veriyor” dedi. Öğrenci velisi Mehmet Aslan ise “Bu okulun adı çıktı. Bu tür sorunlar yaşanıyor. Öğrenciler de mutlu değil. Özel okula gönderemiyorum çocuklarımı. Ancak başka bir devlet okuluna vermeyi düşünüyorum” diye konuştu.

POLİS HER OKULU BİR POLİSE ZİMMETLEDİ

İSTANBUL’da servis sürücüleri arasında yaşanan silahlı kavganın ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliği ile emniyet müdürlüklerini denetimler için uyardı. Okul servis ihalesi alan tüm firmalar güvenlik soruşturmasının yanı sıra istihbarat ve terör polisi incelemesinden geçirilecek. Okul servis ihalesi alan firmaların “mafya” bağlantıları olup olmadığı, ihale aşamalarında suç örgütleriyle bağlantı kurup kurmadıkları da mercek altına alındı. İstanbul’da olaya karışan iki servis firmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldı. Geçen yıl ortak çalışan bu iki firmanın bu yıl ayrı çalışmaya başladıkları belirlendi. İki firmanın arasında daha önce de gerilim çıktığı, olay öncesinde dışardan adam toplayarak okula gittikleri tespit edildi.

İki firma ile ilgili hazırlanacak dosya Cumhuriyet savcılığına iletilecek, iki firmanında çalışma ruhsatları iptal edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü de tüm il emniyet müdürlüklerini okul servisleri konusunda uyardı. Buna göre okullarda görevli sivil polis ile okul servislerinin giriş-çıkış önlemleri alan trafik polislerinin daha duyarlı olması istendi. Okul çevresinde şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel kavga, taciz gibi olayların önüne geçilmesi için de önlem alınırken, her okul bir polise zimmetlendi.