'Bıçağın üzerine düştü, öldü' dedi, 13 yıl hapis yedi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde geçtiğimiz mart ayında meydana gelen olayda, her ikisi de hurdacılık yapan Sinan Yalçıner (33) ile Ali Gümüş (34) hurda kablo yüzünden tartıştı. Aynı gece alkol alan Ali Gümüş, cep telefonu ile aradığı Sinan Yalçıner ile hesaplaşmak için Gündoğdu Sokak'ta buluştu.

Taraflar arasında çıkan tartışma küfürleşmeye ve kavgaya dönüşünce Gümüş, belinden çıkardığı bıçağı Yalçıner'in göğsüne sapladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yalçıner'i Mudanya Devlet Hastanesine kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası Yalçıner, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından yakalanan Ali Gümüş ise, tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Gümüş'ün karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Daha önceki duruşmada Sinan Yalçıner'in kavga sırasında kendisine satır ile saldırıp yaraladığını ve kendisini korumak için bıçağı çıkardığını belirten Ali Gümüş, "Kavga sırasında kendisi bıçağın üzerine düşerek yaralandı, sonra da ölmüş. Yaşanan kavgadan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ali Gümüş'e önce ömür boyu hapis cezası verdi. 'Tahrik' ve 'sanığın duruşmadaki iyi hali'ni dikkate alan mahkeme, cezayı 13 yıl 4 aya indirip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



