'Biblo kedi' almayın aldırmayın

Sebebi, genetik bozukluğu olan bu kedilerin acı çekmesi. Değerleri 2 bin ila 5 bin lira arasında değişen bu kediler, fazla hareket etmeden sabit durduğu için ‘biblo kedi’ olarak da biliniyor. Bu durum sorunsuz, uslu ve sakin olmaları şeklinde yorumlansa da durumları oldukça trajik.



Veteriner hekim Hüseyin Yenilmez, bu cinsin genetik hastalığını şöyle açıklıyor: “Kulakların kırık durmasını sağlayan gen aslında osteokondrodisplazi denilen kronik eklem hastalığının belirtisi. Bu ağrılar dönemsel değil bir ömür boyu hayvanı acı içinde süründürüyor.”



Bu hastalığı önlemek için Scottish Fold kediler başka cinslerle çaprazlanıyor. Fakat doğan yavruların çektiği acı azalsa da asla tam anlamıyla geçmiyor. Scottish Fold kedileri ömürlerinin tümünü acı içinde geçireceği için ilaç kullanımına, hatta radyoterapi ve ameliyata muhtaç bir hayat yaşıyorlar.



Anadolu Kedisi platformu bu kedilerin başka cinslerle çiftleştirilmesi ve satışının engellenmesi için change.org’da bir kampanya başlatarak, kısa süre içinde 25 bin imza topladı.



