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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bezeli krokanlı parfe

5 Ekim 2013

Kremşanti, süt, kakao ve toz şekeri derin bir kaba aktarıp mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika kadar çırptıktan sonra, buzdolabında bekletin.

Diğer taraftan, yumurta aklarını başka bir derin kaba koyarak yine mikserin yüksek devriyle 10-12 dakika, kar gibi olup, katılaşıncaya kadar çırpın.
Sonra da üzerine, dövülmüş krokan (akide şekeri de olur) ve ceviz içini ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın.
Son olarak, rendelenmiş portakal kabuğunu da ilave edip tekrar karıştırın.
Öte yandan, kakaolu kremşantiyi buzdolabından çıkarıp bu karışıma azar azar ekleyerek kaşıkla iyice karıştırın.
Diğer taraftan, şekilli bir kek kalıbına buzdolabı poşeti ya da streç filmi, kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin.
Bezeleri bu kalıbın dibine yan yana dizin.
Yukarıda hazırladığınız parfe harcını bezelerin üzerine düzgün bir şekilde boşaltarak yayın. Parfeyi derin dondurucuya koyup en az 3-4 saat bekletin.
Servise sunmadan önce servis tabağına ters çevirin ve üzerindeki naylonu sıyırıp çıkarın.
Biraz yumuşamasını bekleyip üzerine çikolatalı sos gezdirdikten sonra keskin bir bıçakla dilimleyip servise sunun.

Malzeme listesi

-2 poşet toz kremşanti
-2 su bardağı soğuk süt
-2 tepeleme yemek kaşığı kakao
-Yarım su bardağı tozşeker
-3 adet yumurtanın akı
-1 çay bardağı dövülmüş krokan (Dövülmüş fındıklı akide şekeri de kullanabilirsiniz. Ya da fındık içi de kullanabilirsiniz.)
-1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi
-1 adet portakal kabuğunun rendesi
-12-15 adet beze

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