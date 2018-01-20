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    Beytüşşebap'ta çığ düştü... O anlar görüntülendi

    İHA
    20.01.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi'nde çığ düştü. Yüksek rakımlı dağ yamacından köy merkezine düşen çığ kısa süreli paniğe neden olurken, çığın düştüğü bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çığın düşme anını köylüler cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

    Beytüşşebap'ta günlerdir aralıksız yağan kar sonrası etkili olan şiddetli yağmur, yüksek rakımlı dağ yamaçlarında bulunan kar birikintilerinin çığ olarak düşmesine neden oldu.

    Beytüşşebapta çığ düştü... O anlar görüntülendiBeytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde günlerdir etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü. Yüksek rakımlı dağlarda 1 metreye yakın kar birikti. Kar yağışının ardından şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle dik kayalıklarda bulunan kar kütleleri düşüp dev çığın oluşmasına neden oldu.

    Beytüşşebapta çığ düştü... O anlar görüntülendiKöy merkezine düşen çığ kısa süreli paniğe neden olurken, çığın düştüğü bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

    Beytüşşebapta çığ düştü... O anlar görüntülendi
    Evin önünde arkadaşlarıyla oynayan Davut Gökçe isimli çocuk "Arkadaşlarımla beraber oynuyorduk, hava yağmurluydu. Zaten günlerdir yağmur yağıyor. Üst kesimlerde kar yağıyordu. Birden bir ses geldi daha sonra sis bulutları içinde çığın düştüğünü gördük. Korktuk ama sonrada merak edip gidip baktık" dedi.

    Beytüşşebapta çığ düştü... O anlar görüntülendi
    Özcan Gökçe adında bir vatandaş ise çığın düştüğü yerin daha önce köylülerin hayvanlarını otlattığı bir yer olduğunu söyledi.

    Beytüşşebapta çığ düştü... O anlar görüntülendiGökçe, "Çığın düştüğünü duyduk biz de gelip burada fotoğraflar çekiyoruz. Sürekli insanların oradan geçip keçilerini otlattığı bir yer. Allah'tan orada kimse yoktu" ifadelerini kullandı.

    Beytüşşebapta çığ düştü... O anlar görüntülendi
    Çığ tehlikesini atlatan köylüler dev kar kütleleri karşısında fotoğraflar çektirip sosyal medya hesaplarında paylaşmayı ihmal etmezken, çığın düşme anı ise bazı köylüler tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

    Beytüşşebapta çığ düştü... O anlar görüntülendi

    Etiketler: Şırnak , çığ düştü , son dakika
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