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    Beyoğlu'nda polis aracı alev alev yandı

    Ozan URAL/ İstanbul (DHA)
    11.01.2018 - 06:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki bir polis aracı alev alev yandı.

    Olay, saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Bahriye Caddesi’nde meydana geldi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis aracı seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

    Araçtaki polisler hemen aracı yol kenarına çekerek yangına müdahale etti. Polis ekipleri yangını söndürmekte başarılı olamayınca alevler kısa sürede tüm aracı kapladı.

    Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis aracı kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Öte yandan yanan polis aracındaki alevler yakınında bulunan başka bir araca sıçradı.Kısmen yanan araçta da maddi hasar oluştu. Yangın sırasında trafiğe kapatılan yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.

    Beyoğlunda polis aracı alev alev yandı

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