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    Son dakika... Beyoğlu'nda kafeye silahlı saldırı

    DHA
    30.09.2017 - 20:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu'nda açılışı yapılan bir kafeye otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. 1 kişi kırılan camlardan hafif yaralandı.

    Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. ve 3. katında bugün açılış organizasyonu yapılan kafeye içinde üç kişinin bulunduğu otomobilden saat 17.00 sıralarında ÿotomatik silahlarla ateş açıldı.

    Kafeye çok sayıda mermi isabet ederken kırılan camlar nedeniyle içerideki bir kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yeri inceleme çalışması yaptı.

    Yerde çok sayıda mermi kovanı bulunurken polis saldırı sonrası beyaz bir otomobil ile kaçan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: istanbul , beyoğlu , silahlı saldırı , son dakika
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