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    Beyoğlu'nda feci ölüm

    İHA
    05.02.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu Kasımpaşa’da sabah saatlerinde evinde çıkan adam, dengesini kaybederek binanın boşluğuna düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden adamın çocukları sinir krizleri geçirdi.

    Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Küçük Piyale Mahallesi Orbay Çıkmazı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden evinden çıkan 53 yaşındaki Birol Yılmazlar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 2 metre derinliğindeki bina kenarındaki boşluğa düştü. Başını ve vücudunun çeşitleri yerlerini betona çarpan Yılmazlar, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, adamın düştüğü yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

    Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de, boşluğa düşen adamın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Çalışmalar sürdüğü esnada babasının öldüğünü haber alan çocukları da koşarak olay yerine geldi. Babasının cansız bedenini gören kızı, sinir krizleri geçirdi. Feryat eden kadını yakınları sakinleştirdi. Ardından da olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayı gören ve duyan mahalleli ise olay yerine gelerek çalışmaları izledi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmazlar’ın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: istanbul , Ölüm , son dakika
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