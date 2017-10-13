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    Beyoğlu’nda 6 katlı binada yangın

    Zeki GÜNAL/ İSTANBUL (DHA)
    13.10.2017 - 12:39 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişi son anda kurtarıldı.

    Beyoğlu Asmalı Mescid Oteller Sokağı'nda bulunan 6 katlı bir binanın daire olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.

    Olay yerine gelen Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri evde mahsur kalmış bir kişiyi fark etti. Dumandan etkilenen kişi itfaiye erinin sırtında dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Etiketler: son dakika
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