MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Beyoğlu’nda 47 çok özel tabanca yakalandı

    Beyoğlu’nda 47 çok özel tabanca yakalandı

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    24 Ağustos 2017 - 12:25Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 12:35

    İstanbul Beyoğlu’nda bir araçta 47 adet Sigsauer marka tabanca ele geçirildi. Suda ve çamurda tutukluk yapmayan tabancaları Türkiye’de Jandarma Özel Harekat ve bordo bereliler kullanıyor.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Beyoğlu’nda yaşayan A.G. ve L.Ö. isimli şahısların ellerinde çok miktarda tabanca bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan Jandarma ekipleri, şüphelilerin tabancaları sevkiyatta kullanacakları aracı durdurarak arama yaptı.
    Jandarma aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 47 adet ruhsatsız 9 mm çapında “Sigsauer” marka tabanca buldu. Ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalanan A.G. ve L.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma şimdi şüphelilerin tabancaları satacağı kişileri araştırıyor. Sigsauer tabancalar suda ve çamurda tutukluluk yapmama özelliğiyle biliniyor. Bu tabancaları Türkiye’de bordro bereliler ile bazı jandarma özel harekât birlikleri kullanıyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: istanbul , Silah , Operasyon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri