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    Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın

    Ozan URAL Akın ÇELİKTAŞ /İstanbul (DHA)
    27.12.2017 - 06:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu'nda Şehit Muhtar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bir bina alev alev yandı.

    İddialara göre; gece saat 01.20 sıralarında sokak üzerinde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde bütün binayı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangınKısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.Yangın yan binaya da sıçradı. Bu binada yaşayanlar çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

    Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangınMAHALLE SAKİNLERİ DE İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM ETTİ

    Bazı vatandaşlar da itfaiye erlerine hortumları taşımalarında yardım etti. Olayda yaralanan olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeninin tespit çalışmaları sürüyor.

    Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın

    Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın

    Etiketler: İstanbul
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