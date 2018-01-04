Beyoğlu ve Çatalca’nın uyuşturucu haritası çıkartıldı

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü yaklaşık 1 yıl önce ‘Atık Sulardan Uyuşturucu ve Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi” isimli bir proje başlattı. Bütçesi 1 milyon 214 bin Lira olarak belirlenen projeye İstanbul Kalkınma Ajansı, Yeşilay ve İSKİ de destek verdi. Pilot bölge olarak Beyoğlu ve Çatalca ilçeleri belirlendi. Öğretim üyesi Yardımcı Doçent Dr. Selda Mercan’ın yürüttüğü projede, pilot bölgelerdeki kanalizasyonlara cihazlar yerleştirilerek farklı zamanlarda örnekler alındı. Selda Mercan 1 yıl sonunca çarpıcı istatistiklere ulaştı.

Projenin ilk sonuçları dün Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak’ın da katıldığı toplantıyla açıklandı.

HAFTA SONU UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTIYOR

Araştırma sonuçlarının tespitinde, bulunan uyuşturucu miktarı ilçe nüfusuna oranlandı. Sonuçlara göre, Çatalca’da hafta içi her 1000 kişi 2.8 doz metamfetamin kullanıyor. Bu oran hafta sonunda 10.2’ye çıkıyor. Çatalca’da amfetamin kullanımı hafta içi ve hafta sonu sabit olarak 0.3 birim. Kokain kullanımı ise hafta içi 0.1 birim, hafta sonu ise 0.3 birim.

Beyoğlu’nda ise hafta içi her 1000 kişi 4.8 doz esrar, 4 doz ise metamfetamin kullanıyor. Esrar kullanımı hafta sonunda 4.2 birime, metamfetamin kullanımı ise 3.9 birime geriliyor. Hafta içi 0.4 birim olan amfetamin miktarı 0.5 birime, ecstasy miktarı 1 birimden 2.2 birime, kokain miktarı ise 1.5 biriden 2.3 birime yükseliyor.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE HIZ VERDİK

Toplantıya katılan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, uyuşturucuyla mücadelenin topyekün yapılması gerektiğini, 2017 yılında uyuşturucuyla mücadeleye ağırlık verdiklerini söyledi. Mustafa Çalışkan, “2017’de yakalanan uyuşturucu madde miktarı 9 tona çıktı. 2016 ile arasında yüzde 34’lük bir artış sağlandı. Uyuşturucu hap miktarı yüzde 394’lük artış sağladı. Tüm bu operasyonlarda 47 bin 213 kişiye adli işlem uygulandı. Bu veriler yalnızca birer sayıdan ibaret değil. Bu veriler sahada mücadele ederken her ayrıntının incelenmesi ve ulaşılabilir olmasının uyuşturucuyla mücadelenin temel taşı olduğunun bir göstergesidir” dedi.

ARKAMIZI DÖNMEYİP ELİMİZİ UZATMALIYIZ

Uyuşturucuya alışmış kişilere toplum olarak arkamızı döndüğümüzü anlatan Mustafa Çalışkan, “Aslında toplum olarak aile olarak, devlet olarak elimizi uzatacağımız zaman tam bu zaman. Sevdiklerimizin bize ihtiyacı olan zaman bu zaman. Mutlaka insanlar hataya düşebilir. Yanlış arkadaşları edinebilir. Aile olarak, anne olarak, mahalleli olarak veya devlet görevlileri olarak bu insanlara elimizi uzatmak. Bunun inşallah daha fazla bu şekilde olacağını umuyorum” diye konuştu.