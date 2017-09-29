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    Hürriyet >Kampüs>Beyoğlu Belediyesi’nden üniversite adaylarına tam destek

    Beyoğlu Belediyesi’nden üniversite adaylarına tam destek

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 13:03 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu Belediyesi’nin Gençlik Merkezlerinde açtığı Üniversite Hazırlık Kursları bu yıl da yoğun ilgi gördü. Eylül ayının ikinci haftasında başlayan kurslarla yaklaşık 200 öğrenci LYS’ ye hazırlanacak.

    Beyoğlu Belediyesi, 2010 yılından bu yana açtığı Üniversite Hazırlık Kursları ile gençleri üniversiteye hazırlamaya devam ediyor. Bu yıl Şişhane ve Okmeydanı’ndaki Gençlik Merkezlerinde açılan Üniversiteye Hazırlık Kurslarında; Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya dersleri veriliyor. Eylül ayının ikinci haftasında başlayan ve alanlarında uzman öğretmenler tarafından verilen kurslarla yaklaşık 200 öğrenci LYS’ ye hazırlanacak.

    ÖĞRENCİLER TERCİH DÖNEMİNDE DE YALNIZ BIRAKILMIYOR

    Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın “Gençlere hep destek tam destek” sloganıyla hayata geçirdiği Gençlik Merkezi Üniversiteye Hazırlık Kursları’na katılan öğrenciler tercih döneminde de yalnız bırakılmayacak. Beyoğlu Belediyesi Üniversite Hazırlık Kursları’nın tamamlanmasının ardından açacağı Üniversite Tercih Destek Merkezi’ ile de uzman eğitimci kadrosuyla öğrencilere tercih dönemlerinde destek verecek.

    Etiketler: Beyoğlu Belediyesi , ingilizce , Üniversite
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