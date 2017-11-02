Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Beynin yoğun çalışması insana özgü değil

    Beynin yoğun çalışması insana özgü değil

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 08:24 | Son Güncelleme:

    İnsan beyni, fiziksel büyüklüğüne oranla diğer organlardan daha fazla enerji kullanması bakımından benzersiz değil

    Bilim adamları, insan beyninin vücudun küçük bir bölümü olduğu halde çok enerji harcamasının bazı hayvanlarda da görüldüğünü, beynin yoğun çalışmasının insana özel bir durum olmadığını tespit etti.

    ABD'nin Duke Üniversitesinden Antropoloji Profesörü Doug Bayer ve araştırmacı Arianna Harrington, sonuçlarını "The Journal of Human Evolution" dergisinde yayınladıkları araştırmalarında 22 hayvan türünde beyinin enerji tüketimini inceledi. 

    Enerjinin beyne damarlar aracılığıyla glikoz denilen bir şeker formunda taşındığına dikkat çeken araştırmacılar, hayvan türlerinin belirli bir kafatası kemik kesiti içinden geçen damarlardaki glukoz miktarını ölçtü. 

    Beynin yoğun çalışması insana özgü değil

    Araştırmacılar, ölçümler sonunda insan beyninin oransal olarak kemirgenlerden, makak ve babun gibi eski dünya maymunları ile şempanze ve orangutan gibi büyük maymunlardan daha fazla enerji harcadığını ancak kalem kuyruklu ağaç sivrifaresi, cüce ipek maymunu ve halka kuyruklu lemur gibi test edilen bazı türlerin oransal olarak insanlara yakın veya daha fazla beyin enerjisi harcadığını belirledi.

    Araştırmacılar, mevcut verilerin, enerji tüketen beyinlerin baştan öyle mi oluştuğu yoksa bilişsel zorunlulukların zamanla beyni daha fazla enerji tüketir hale mi getirdiğini açıklamadığının altını çizdi.

    İnsan beyni fiziksel olarak vücudun yüzde 2'si kadar yer kapladığı halde, bazal metabolizmanın toplam enerjisinin yaklaşık yüzde 27'sini kullanıyor.

    Etiketler: zeka , teknoloji
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri