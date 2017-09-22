Beynin görünmeyen yüzünü yazdı

Bu zamana kadar çok sayıda kitap yazan, birçok bilimsel yayının çeviri editörlüğünü yapan Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bu kez beyin gibi karmaşık yapıyı en anlaşılır ve sade bir dille anlattı.

Yeni kitabı Görünmeyen Beyin’de beynin gizemleriyle ilgili merak edilen birçok bilimsel araştırmayı, doğru bilinen yanlışları bir araya getirdiğini ifade eden Prof.Dr. Uzbay, “Bu kitapta öncelikle, bilgi kirliliğinin giderek arttığı bir ortamda, beyinle ilgili geçerli bilgilerin yani beynin görünen yüzünün anlaşılır bir dille aktarıldığına; ikinci olarak da beyin konusundaki güncel sorular eşliğinde, hâlâ açıklayamadığımız tartışmalı noktaların ele alınarak bu kez de beynin görünmeyen yüzünün aydınlatıldığına şahit olacaksınız" dedi.

Kitap, Destek Yayınevi'nden piyasaya çıktı.