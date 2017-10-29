Beynimizin sanal hali

Beyin hücreleri modelinin oluşturulması için Washington’daki ameliyatlarda çıkarılan canlı beyin hücreleri, Seattle’daki Allen Enstitüsü Nöroloji Bölümü’ne gönderildi. Korumaya alınan hücrelerden bilgisayar ortamında üç boyutlu beyin hücreleri modeli oluşturuldu. Bu yeni veri tabanından alınan bilgiler insan beyninin karmaşık yapısına, beyin devrelerinin yapısına ve işleyişine ‘benzersiz’ bir pencere açtı. Bu çalışma özellikle Alzheimer ve epilepsi hastalarının tedavisi için önem taşıyor. Geçmiş araştırmalar beyin hücreleri arasındaki elektrik akımı sayesinde nasıl bilgi akışı olduğunu ortaya koyamamıştı.