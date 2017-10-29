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    Beynimizin sanal hali

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 22:33 | Son Güncelleme:

    ABD’li bilim insanları bilgisayar ortamında üç boyutlu beyin hücresi modeli oluşturdu. 36 kişiden alınan 300 beyin hücresinin 100’ünün nöron yapısı, anatomisi ve elektriksel davranışları üç boyutlu ortaya çıkarıldı.

    Beyin hücreleri modelinin oluşturulması için Washington’daki ameliyatlarda çıkarılan canlı beyin hücreleri, Seattle’daki Allen Enstitüsü Nöroloji Bölümü’ne gönderildi. Korumaya alınan hücrelerden bilgisayar ortamında üç boyutlu beyin hücreleri modeli oluşturuldu. Bu yeni veri tabanından alınan bilgiler insan beyninin karmaşık yapısına, beyin devrelerinin yapısına ve işleyişine ‘benzersiz’ bir pencere açtı. Bu çalışma özellikle Alzheimer ve epilepsi hastalarının tedavisi için önem taşıyor. Geçmiş araştırmalar beyin hücreleri arasındaki elektrik akımı sayesinde nasıl bilgi akışı olduğunu ortaya koyamamıştı.

    Etiketler: beyin hücresi , ABD , gazetehaberleri
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