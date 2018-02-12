Beyne pıhtı atımı neden olur? Pıhtı atmasının belirtileri nelerdir?

Tüm beyin damar hastalıklarının yüzde 80'nini oluşturan iskemik inme geçiren hastaların yüzde 30'unun ilk bir yıl içerisinde öldüğü, sağ kalanlarınsa yüzde 30'unun hayatlarına bakıma muhtaç olarak devam ettiği biliniyor.

Beyin damar tıkanıklığında, tıkanıklığa neden olan pıhtı ekser hallerde ritm bozukluğu, kapak hastalığı, ileri kalp yetmezliği olan, kalpten veya ateroskleroza uğramış (kireçleşmiş) beyni besleyen damarlardan kaynaklanmaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite, oturak hayat tarzı, sigara içimi, bazı kalp hastalıkları,uyku apnesi , madde kullanımı (özellikle genç yaşlarda) beyin damar tıkanıklığına neden olan risk faktörleridir. Bu risk faktörlerine zamanında ortadan kaldırılmasıyla beyin damar tıkanıklığını önlene bilir.

PIHTI ATIMININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin damar tıkanıklığı aniden gelişen kol ve bacaklarda felç, konuşma yetisinin yitirilmesi, görmede bozulma, baş dönmesi, ağızda yamulma, bilinç kaybına neden olur.

NELER YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Beyin damar tıkanıklığı geliştikten sonra hastanın zaman kaybettirilmeden uygun merkeze yönlendirilmesi önemlidir. Özellikle olayın ilk saatlerinde damardan bir kan sulandırıcı verilerek pıhtı eritilebilir veya anjiyo yöntemiyle tıkanan damar açılabilir. Bu tedaviler uygun hastaya zamanında yapılırsa hasta ölüm ve sakatlıktan kurtulmuş olur.