Beylikdüzü'ndeki yangından dram çıktı

Beylikdüzü’nde kağıt toplayıcılarının barındığı konteynerde dün sabah 05:00 sıralarında çıkan yangın sırasında büyük bir dram yaşandı. Afganistan ve Pakistan’dan kaçak yollarla gelen ve kağıt toplayıcılığı yapan 22 göçmen, havaların soğumasıyla elektrikli ısıtıcılar yakmaya başladı. Altı arkadaşı ile aynı konteynerde kalan Muhammet İslam (25) ise arkadaşlarının uyarısına rağmen gece elektrikli ısıtıcıyı kapatmadı. Konteynerin içerisinde yerde bulunan ısıtıcı, sabah saatlerinde battaniyeleri tutuşturdu. Çıkan yangında Muhammet İslam ve arkadaşı Tosif (20) ile Pakistanlı Asad (19) yanarak hayatını kaybetti. Yangın sırasında aynı odada bulunan diğer iç göçmen ise dışarı çıkarak arkadaşlarına haber verdi. Yangının büyümesinin ardından diğer konteynerlerde kalan göçmenler hemen uyanarak yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahalede çıkan yangını söndürdü. Alevler arasında kalan göçmenlerin cesetleri çıkarılarak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ise ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

BATTANİYEYİ TUTUŞTURDU

Alevlerin sıçradığı bir diğer konteynerde kalan göçmenler ise dumandan etkilendi. Eşyaları ve kıyafetleri yanan 17 göçmen yakınlarının evine gitti. Yaşadıkları korkunç geceyi anlatan göçmenlerden Afganistanlı Seyit İkram “Yaklaşık 22 göçmen arkadaşımız ile burada kağıt toplayıcılığı yapıyoruz. 7 konteyner var. Kaldığımız yere Afganistan veya Pakistanlı göçmenler geliyor. Buradan da Avrupa’ya gitmeye çalışıyorlar. Gidemeyenler burada kalıp kağıt topluyor. Para kazanmaya çalışıyorlar. Yeterli para toplayan tekrar sınırı geçmeye çalışıyor. Yangın çıktığında biz uyuyorduk. Ben alevlerin yükseldiği konteynerin yanındaki odada kalıyordum. Biz genellikle soba yakıyoruz. Elektrikli ısıtıcı geceleri yakmıyoruz. Arkadaşlar gece üşüdükleri için ısıtıcıyı kapatmamışlar. Battaniyenin kenarı ısıtıcıya değmiş. Sonrasında yanmış. Dumandan etkilenmişler. Sonrasında alevler çıkmış. O odada kalan üç arkadaş kendini dışarı atabilmiş. Diğerleri dumandan etkilendiği için çıkamamışlar” dedi.