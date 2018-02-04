Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Beylikdüzü'nde yunus karaya vurdu

    Beylikdüzü'nde yunus karaya vurdu

    İSTANBUL (İHA)
    04.02.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Sahili'ne ölmüş bir yunus balığı karaya vurdu. Karaya vuran ölü yunus balığı, mumyalanıp sergilenmek üzere Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne getirildi.

    Beylikdüzü, Gürpınar Sahili'nde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş ölü bir yunus balığı olduğu görüldü. Yunusu gören vatandaşlar olayı Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Birkaç gün önce kıyıya vurduğu tahmin edilen denizlerin hisli hayvanı olarak anılan yunus balığının ölüm nedeni bilinmezken Yunus ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Cansız yunusun Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'nde gerekli mumyalama işlemleri tamamlandıktan sonra sergilenmesine karar verildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait bir araçla müzeye getirilen yunus balığına daha ilk andan itibaren aileler ve çocukları tarafından yakın ilgi gösterilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

    Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ise konuyla ilgili konuştu. Balcı, "Gürpınar Sahili'ne ölü bir Yunus Balığı'nın karaya vurduğu vatandaşlar tarafından belediyeye bildirilmiş. Yetkilerde gidip balığı bulunduğu yerde almışlar. Buraya getirdiler. Buz balığı mumyalayacağız. Daha sonra da bu müzedeki yerine alacak. Tahmin ediyorum, 5-6 gün önce bu balık ölmüş. Çünkü toprağa gelen bir tarafı çürümüş vaziyette balığın. Biz onun bakımını falan yapıp Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'ne sergilenmek üzere kazandıracağız inşallah"dedi.

    Etiketler: istanbul , Beylikdüzü , Yunus , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri