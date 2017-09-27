Beylikdüzü Migros AVM’ye 6 ödül

Türkiye'de bir ilke imza atarak minik ziyaretçilerine ve velilerine, şehir sınırları içinde tarım deneyimi yaşattığı belirtilen Komşuköy projesi, 6 farklı kategoride adını dünyanın en iyileri arasına yazdırmayı başardı.

ABD merkezli Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından gerçekleştirilen Hermes Creative Awards'tan 4 farklı kategoride ödül alan Komşuköy projesi, iş dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen Stevie Awards’tan ise 2 farklı kategoride ödül kazandı.

ÇOK SAYIDA PROJE YARIŞTI

Beylikdüzü Migros AVM'nin Komşuköy projesi, 194 kategoride dünyanın dört bir yanından çeşitli proje ve etkinliklerin katıldığı Hermes Creative Awards'ta, İletişim / Pazarlama Kampanyası, Sosyal Medya Kampanyası, Ziyaretçi Deneyimi kategorilerinde 3 altın ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorilerinde ise platin ödülün sahibi oldu.

Yüzlerce çocuğun hem eğlendiren hem de benzersiz bir tecrübe yaşatan Komşuköy projesi, Steve Awards'ta ise Yılın Genç Kitle Pazarlama Kampanyası ve Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası kategorilerinde altın ve gümüş ödüllerine layık görüldü.

Komşuköy projesinde, çocukların yetiştirdiği ürünlerin satışından 1292 TL gelir elde edildi ve tüm gelir LöSEV'e bağışlandı.