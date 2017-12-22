Beykoz'da korku dolu anlar... Okul servisi su kanalına düştü

Kaza saat 07.30 sıralarında Baklacı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Can, kullandığı okul servisinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Araç daha sonra yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken özel bir kolejde okuyan 15 ilköğretim öğrencisi kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören trafikteki sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Servisteki öğrenciler başka bir servis ile okula gönderildi. Olay yerine gelen ekipler servis aracının etrafına dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sürücü Can'ın polise verdiği ilk ifadede bir anlık baygınlık geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.