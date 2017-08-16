Beykoz’da iki arkadaş dalgalar arasında kayboldu

ŞEVKİ-Gülistan Coşkun çiftinin çocukları, evli ve 1 çocuk babası 30 yaşındaki Ömür Coşkun, 6 ay önce karaciğerindeki sorunlar nedeniyle Fransa’dan Türkiye’ye gitti. Kadıköy’de kuaförlük yapmaya başlayan Coşkun, pazartesi günü iki arkadaşıyla birlikte Beykoz Anadolu Feneri’ne gitti. Burada bir süre denize giren Ömür Coşkun, arkadaşlarından yardım isteyerek bağırmaya başladı. Ömür Coşkun’un yanında bulunan arkadaşları Erdoğan ile Ali hemen yardıma koştu. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle Ömür Coşkun ve Erdoğan denizde kayboldu. Ali ise dalgaların kendisini sahile atmasıyla kurtulabildi. Ali hastaneye kaldırılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ömür Coşkun ve arkadaşı Erdoğan’ı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bir sahil güvenlik helikopteri havadan arama yaparken diğer ekipler de kıyıdan çalışma yaptı.





BELEDİYE ÇADIR KURDU

Çocuklarının kaybolduğunu öğrenen acılı aile olay yerinde çocuklarından gelecek bir haberi beklemeye başladı. Aile için Beykoz Belediyesi tarafından olay yerine çadır kuruldu.

Oğlu denizde kaybolan anne Gülistan Coşkun ise, “Benim oğlan atlamış, sonra arkadaşı da peşinden gitmiş. Gerisini bilmiyoruz. Haber geldi bize. Arıyorlar. Oğlum Fransa’da yaşıyor. Tedaviye gelmişti. Çocuğu orada. Burayı nasıl buldu, nasıl geldi ben de bilmiyorum” diye konuştu.

İki kişinin kaybolduğu dalgalı denizde her şeye rağmen bazı vatandaşların denize girmesi de dikkatleri çekti.