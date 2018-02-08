Beykoz Kasrı’na 195 bin TL’lik ziyaretçi tuvaleti

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a bir önergeyle TBMM’ye ait tarihi binalardaki onarım, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının maliyetlerini sordu. Kahraman adına önergeyi yanıtlayan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Milli Saraylar’ın restorasyon işlerinin atölyelerindeki uzman restoratörler eliyle yapıldığını; ancak bazı projelendirme ve yapım işlerinin kurum dışı faaliyet yürüten firmalar eliyle gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Aydın, Milli Saraylar bünyesinde 2017 yılında tamamlanan işlerin ihale bedellerini de şöyle sıraladı:

Ihlamur Kasrı Çevre Duvarları Rölöve Restitüsyon Restorasyon İşi 150 bin TL + KDV.

Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu Etrafında Yer Alan Odaların Rölöve Restitüsyon Restorasyon Konservasyon Projelerinin Hazırlanması İşi 384 bin TL + KDV.

Dolmabahçe Sarayı Süfera Salonu Rölöve Restitüsyon Restorasyon Konservasyon Projelerinin Hazırlanması İşi 369 bin TL + KDV.

Yalova Atatürk Köşkü ve Genel Sekreterlik Sosyal Tesis Çevre Düzenlenmesi İşi 185 bin TL + KDV

Yalova Atatürk Köşkü Genel Sekreterlik ve Sosyal Tesis Binalarının Güçlendirme İşinin Proje Yapımı ve Mesleki Sorumluluğu Hizmetleri İşi 191 bin 500 TL + KDV.

Yalova Atatürk Köşkü Genel Sekreterlik ve Sosyal Tesis Binalarının İç Mimarlık ve Dekorasyon Proje Hizmet Alımı İşi 199 bin TL + KDV.

Beykoz Kasrı Ana Giriş Rampası ve İdari Bina Düzenlemesi ile Küçüksu Kasrı Göksu Deresi Kenarına Panel Çit Yapılması İşi 259 bin TL + KDV.

Beykoz Kasrı Ziyaretçi Tuvaletleri Yapım İşi 195 bin TL + KDV.

Yalova Atatürk Köşkü Dış Cephe Boyanması ve Teras İzolasyonu Yaptırılması İşi 90 bin 850 TL + KDV.

Yalova Atatürk Köşkü Genel Sekreterlik ve Sosyal Tesis Binalarının İç Mimarlık ve Dekorasyon Uygulama İşi 807 bin 843 TL + KDV.

KONTEYNERE 630 BİN TL

Yıldız Şale Merkezi Kalorifer Ana Hattının ve Pompa Dairesinin Yenilenmesi İşi 187 bin 724 TL + KDV.

TBMM Milli Saraylar Şantiyelere Personel Konteyneri Yapım İşi 630 bin TL + KDV.

Dolmabahçe Sarayı Hazine-i Hassa Dairesine Asansör Yaptırılması İşi 140 bin TL + KDV.