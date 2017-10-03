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    Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Kaşıtoğlu, istifa etti

    AA
    03.10.2017 - 19:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, Beykoz’da yürüttüğü "Belediye Başkan Yardımcılığı" görevinden istifa etti.

    Kaşıtoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili atmış olduğu bir twitle tartışmalara neden olmuştu.

    Muharrem Kaşıtoğlu, bugün akşam saatlerinde Beykoz Belediyesi'ne giderek Başkan Yücel Çelikbilek'e, 2014 Yerel Seçimleri'nin ardından getirildiği "Başkan Yardımcılığı" görevinden istifa ettiğini beyan eden dilekçesini verdi.

    Kaşıtoğlu'nun, Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek'e sunduğu dilekçesinde, "Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e attığım twitin yansımaları sonrası partimin zarar görmemesi için Başkan Yardımcılığı görevimden istifamı uygun gördüm." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Kaşıtoğlu, istifa etti

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    Etiketler: ak parti , melih gökçek , beykoz
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